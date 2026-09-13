باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود دهنوی، تهیهکننده مستند «ونسا بِیلی»، با اشاره به بازسازی روایت زنان ایرانی در این اثر اعلام کرد: این اثر برپایه روایت ونسا بیلی، روزنامهنگار انگلیسی که پس از اغتشاشات ۱۴۰۱ به ایران سفر کرد، ساخته شده و با تدوین و تولید مجدد به نسخه نهایی و با هدف ارائه نگاهی واقعگرایانه به ظرفیتهای زنان ایرانی به مرحله نمایش رسیده است.
دهنوی با اشاره به تفاوت میان آنچه رسانههای خارجی از وضعیت زنان در ایران بازتاب میدهند و واقعیتهای موجود، تأکید کرد: این مستند درباره آنچه رسانهها از زنان ایران نمیگویند، بازخوانی حقیقت از پشتصحنه مستند است. در این مستند، نگاه ونسا بیلی به عنوان یک خبرنگار بینالمللی، بهجای تمرکز بر کلیشههای جاری درخصوص زنان ایرانی که در رسانههای جریان اصلی و فضای پروپاگاندای غرب دنبال میشود، بهدنبال کشف توانمندیها و فعالیتهای مستمر و پویای زنان ایرانی است.
این تهیهکننده اظهار کرد: نگاه یک غیرایرانی به زنان ایرانی نگاهی متفاوت است.
بهگفته او، کسی که بر اساس تصاویر رسانههای خارجی تصور میکرد ایران فضایی خفقانآور برای زنان است، پساز ورود به ایران و گفتوگو با زنان ایرانی درمییابد که واقعیت آنگونه که رسانهها بازتاب میدهند نیست و زنان ایرانی به فعالیت و کار خود ادامه دادهاند.
وی همچنین افزود: تلاش شده «ونسا بیلی» علاوه بر مسائل اجتماعی، ابعاد فرهنگی، اقتصادی و مذهبی را نیز پوشش بدهد تا تصویری جامع و دور از سوگیریهای رسانهای از جامعه و جایگاه زنان در ایران ارائه شود. این اثر میکوشد تا ظرفیتهای پنهان زنان ایرانی را به جهانیان نشان دهد و بگوید که فراتر از تیترهای خبری، جامعهای پویا و فعال درحال حرکت است و پلی است میان نگاه یک ناظر خارجی و واقعیتهای عریان زندگی در ایران.
مستند «ونسا بیلی» که روایت سفر سال ۱۴۰۱ ونسا بیلی به ایران است، در سه قسمت ناپیوسته طراحی و تولید شده که قسمت حاضر بهمدت ۳۸ دقیقه با موضوع بررسی جایگاه زنان در ایران، توسط مسعود دهنوی تهیه شده و دو قسمت دیگر آن با تهیهکنندگی عاطفه صبور به سرانجام خواهد رسید.
منبع: پرستیوی