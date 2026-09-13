خدمات‌رسانی قطارشهری و اتوبوس‌های تندرو (بی‌آرتی) تبریز بر اساس مصوبه شورای اسلامی این شهر به مدت یک ماه رایگان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب هوشیار در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز ، لایحه دو فوریتی رایگان شدن خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل قطارشهری و اتوبوس‌های بی‌آرتی را به شورای شهر ارائه کرد که با تصویب آن استفاده از این ناوگان برای شهروندان رایگان شد.
 
هوشیار هدف از اجرای این طرح را کاهش بار ترافیکی شهر همزمان با آغاز برنامه‌های ایران جان در آذربایجان شرقی و تبریز، بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
 
بر اساس این مصوبه شهروندان تبریزی می‌توانند از امروز ۲۲ شهریور تا ۲۲ مهر به مدت یک ماه به صورت رایگان از خدمات قطارشهری و اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی استفاده کنند.
 
گفتنی است برنامه‌های رویداد ایران جان نیز از ۲۴ تا ۳۰ شهریور با محوریت آذربایجان شرقی و تبریز از شبکه‌های سراسری رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا وسیما

برچسب ها: شهردار تبریز ، ناوگان حمل و نقل عمومی
خبرهای مرتبط
رایگان شدن قطار شهری و اتوبوس‌های بی‌آرتی در تبریز
تغییر ساعات کاری ناوگان اتوبوسرانی تبریز
افزایش ساعات کاری ناوگان اتوبوسرانی تبریز 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یک ماه سفر رایگان با قطار شهری و اتوبوس‌های تندرو در تبریز
آخرین اخبار
یک ماه سفر رایگان با قطار شهری و اتوبوس‌های تندرو در تبریز
توافق گمرکات ایران و ارمنستان برای گسترش همکاری‌های گمرکی
میانه-درخشش دختران تکواندوکار میانه‌ای در مسابقات انتخابی کشوری جوانان و بزرگسالان استان