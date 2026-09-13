باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب هوشیار در سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز ، لایحه دو فوریتی رایگان شدن خدمات ناوگان حملونقل عمومی شامل قطارشهری و اتوبوسهای بیآرتی را به شورای شهر ارائه کرد که با تصویب آن استفاده از این ناوگان برای شهروندان رایگان شد.
هوشیار هدف از اجرای این طرح را کاهش بار ترافیکی شهر همزمان با آغاز برنامههای ایران جان در آذربایجان شرقی و تبریز، بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید و همچنین گرامیداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد.
بر اساس این مصوبه شهروندان تبریزی میتوانند از امروز ۲۲ شهریور تا ۲۲ مهر به مدت یک ماه به صورت رایگان از خدمات قطارشهری و اتوبوسهای مسیر بیآرتی استفاده کنند.
گفتنی است برنامههای رویداد ایران جان نیز از ۲۴ تا ۳۰ شهریور با محوریت آذربایجان شرقی و تبریز از شبکههای سراسری رادیویی و تلویزیونی پخش خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا وسیما