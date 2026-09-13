رئیس کارگروه اتحادیه گیاهان دارویی ارگانیک گفت: کشور ما تنها ۵ هزار و ۳۲۲ هکتار زیر پوشش تولید ارگانیک قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی مهدی‌پور رئیس کارگروه ارگانیک اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اهمیت محصولات ارگانیک، در نشست خبری امروط گفت: براساس آخرین آمار مربوط به سال ۲۰۲۴، ۹۹ میلیون هکتار اراضی دنیا تحت پوشش تولید محصولات ارگانیک قرار دارد.

به گفته وی، ۱۸۳ کشور دنیا محصولات ارگانیک در جهان تولید می کنند که گردش مالی آنها از ۱۴۵ میلیارد یورو فراتر رفته است، اما با این حال جایگاه کشور ما در این عرصه با وجود وسعت کشور بسیار پایین است.

مهدی پور ادامه داد: در کشور ما تنها ۵ هزار و ۳۲۲ هکتار زیر پوشش تولید ارگانیک قرار دارد و رتبه ایران در بین ۱۸۳ کشور، ۱۴۱ است که براین اساس یک صدم درصد اراضی کشاورزی ایران در کشت ارگانیک فعالیت دارد، در حالیکه میانگین جهانی و در اتحادیه اروپا ۲۰ درصد است.

به گفته وی، براساس آمار حدود ۲۹ هزار تن گیاهان دارویی ما به اتحادیه اروپا صادر شده که در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی گسترده ای داریم.

وی تصریح کرد: ظرفیت کشور در محصولات سالم و ارگانیک در محصولاتی مثل گل محمدی، گلاب، گیاهان دارویی، اسانس بالاست و برای ترغیب کشاورزان به فعالیت در کشت و تولید محصولات ارگانیک نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و با حمایت کارخانجات درست مدیریت شود.

برچسب ها: گیاهان دارویی ، محصولات ارگانیک ، صادرات گیاهان دارویی
خبرهای مرتبط
توسعه صنعت گیاهان دارویی در خوزستان؛ از یک عطاری سنتی تا آرزوی صادرات
اعتبارات حوزه گیاهان دارویی کمتر از یک همت است
صادرات گیاهان دارویی ۶۶ هزارتن افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
خرید حمایتی هر کیلو مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان
آخرین اخبار
تا ابتدای آبان ۳.۵ میلیارد لیتر گازوئیل ذخیره می‌کنیم
وزش باد شدید در نواحی غرب و جنوب غرب کشور در پایان هفته
سامانه ۴۰۱۰۰ تا بازسازی آخرین خانه جنگ‌زده فعال می‌ماند
سود ۵ درصدی دلاری؛ مزیت رقابتی صندوق‌های ارزی نسبت به نگهداری فیزیکی اسکناس
مشارکت فعال بانک مرکزی در تهیه و تدوین اسناد تاسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای
عرضه نخستین صندوق ارزی ایران؛ زمینه‌ساز تقویت و تحول جدی در تامین مالی ارزی توسعه صنایع کشور
کاهش وابستگی به دلار/ یکی از مهم‌ترین فرصت‌های بریکس برای ایران
عزم جدی رئیس‌جمهور برای اصلاح رویه‌های مدیریتی شرکت‌های دولتی/زیاندهی شرکت‌های دولتی باید متوقف شود
صندوق ارزی می‌تواند به بخش تولید و پروژه‌های ارزآور کمک کند
پشت پرده گرانی خودرو/ ۳۰ دستگاه درگیر سیاست‌گذاری خودرویی هستند
تولید سالانه ۹۰۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور
رشد بیش از ۱۲۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
خرید حمایتی هر کیلو مرغ مازاد با نرخ ۳۳۵ هزار تومان
برخی خودرو‌های وارداتی کم‌مصرف نیستند/ مصرف بنزین تا ۱۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر + فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ شهریور ۱۴۰۵
در بازار نهاده‌های دامی چه می‌گذرد؟
دوگانه‌سوزکردن تاکسی‌های اینترنتی در ۶ استان کلید خورد
خلأ جدی در بازرسی ساختمان‌های در حال بهره‌برداری/بیمه مرکزی وارد میدان شود+ فیلم
بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احداث شده است+ فیلم
آبرسانی به ۵۳۸۲ روستا تکمیل شد
پورشه، مرسدس‌بنز و MAYBACH در فهرست خودرو‌های مجاز وارداتی
آخرین وضعیت بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی/ چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برون‌شهری، به‌ویژه واگن‌های باری است
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟