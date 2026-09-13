رئیس کارگروه اتحادیه گیاهان دارویی ارگانیک گفت: کشور ما تنها ۵ هزار و ۳۲۲ هکتار زیر پوشش تولید ارگانیک قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی مهدی‌پور رئیس کارگروه ارگانیک اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در اهمیت محصولات ارگانیک، در نشست خبری امروط گفت: براساس آخرین آمار مربوط به سال ۲۰۲۴، ۹۹ میلیون هکتار اراضی دنیا تحت پوشش تولید محصولات ارگانیک قرار دارد.

به گفته وی، ۱۸۳ کشور دنیا محصولات ارگانیک در جهان تولید می کنند که گردش مالی آنها از ۱۴۵ میلیارد یورو فراتر رفته است، اما با این حال جایگاه کشور ما در این عرصه با وجود وسعت کشور بسیار پایین است.

مهدی پور ادامه داد: در کشور ما تنها ۵ هزار و ۳۲۲ هکتار زیر پوشش تولید ارگانیک قرار دارد و رتبه ایران در بین ۱۸۳ کشور، ۱۴۱ است که براین اساس یک صدم درصد اراضی کشاورزی ایران در کشت ارگانیک فعالیت دارد، در حالیکه میانگین جهانی و در اتحادیه اروپا ۲۰ درصد است.

به گفته وی، براساس آمار حدود ۲۹ هزار تن گیاهان دارویی ما به اتحادیه اروپا صادر شده که در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی گسترده ای داریم.

وی تصریح کرد: ظرفیت کشور در محصولات سالم و ارگانیک در محصولاتی مثل گل محمدی، گلاب، گیاهان دارویی، اسانس بالاست و برای ترغیب کشاورزان به فعالیت در کشت و تولید محصولات ارگانیک نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و با حمایت کارخانجات درست مدیریت شود.