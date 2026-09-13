شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کاهش سن بازنشستگی زنان روستایی ابراز نارضایتی کرد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیمه روستایی یکی از ابزار‌های مهم برای حمایت از جامعه روستایی در نظر گرفته شد. این بیمه با هدف تأمین امنیت اقتصادی طراحی شد تا آنها بتوانند به رفاه و امنیت بسیاری دست پیدا کنند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مسئولان درخواست کرد تا نسبت به کاهش سن بازنشستگی زنان روستایی اقدام کنند.

متن پیام شهروندخبرنگار



درود بر شما چقدر مردمان روستایی خواهش کنند که زنان روستایی را در سن ۶۰ با پرداخت ده سال بیمه بازنشسته کنند، خداراخوش نمی‌اید بی توجه به پیام‌های این زنان زحمت کش روستایی باشید.زنان روستایی با سن ۶۰ سال از لحاظ جسمانی فرسوده شده‌اند. زن روستایی با ۶۰ ساله شهری مقایسه کنید زیر بار مسئولیت خوردند ودرمانده با هزار درو ومرض، زانو درد ودیسک کمر ومشکلات معده که از استرس کاری روزمره گرفته‌اند صورت‌ها وپوست‌ها چروکیده وپیر این حق زن روستایی نیست که در سن ۶۵ با پرداخت ۱۵ سال بیمه، بازنشسته شود، لطفا پیگیر کاهش سن بازنشستگی زنان روستا در سن ۶۰ با پرداخت ۱۰ سال بیمه باشید لطفا پیگیری کنید.

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