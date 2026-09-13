باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - محمدعلی رضایی رئیس اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران در نشست خبری امروز گفت: براساس آمار سال ۲۰۲۳، گردش مالی گیاهان دارویی در دنیا ۱۲۰ میلیارد دلار بود که سال ۲۰۵۰ به ۵۰۰ میلیارد دلار می رسد، اما سهم کشور ما کمتر از نیم درصد در دنیاست

به گفته وی، سموم با دوره کارانس بالا وارد بازار می‌شود که قطعا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. سال‌هاست تلاش کردیم که این فرهنگ‌سازی در تولید محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی ارگانیک جا بیفتد.

رضایی افزود: در خصوص کشت و تولید زعفران ارگانیک از حدود یک دهه قبل آغاز شده که تشویق کردیم تا کشاورزان گواهی ارکانیگ را دریافت کنند اما به دلیل قیمت بالا و توان مالی پایین کشاورزان چالش داشتیم.

وی ادامه داد: در این راستا کارخانجات را مجاب کردیم تا کشت قراردادی داشته باشند. ضمن اینکه اگر هر کیلوگرم زعفران عادی ۱۲۰۰ دلار خریداری می‌شود این مبلغ برای محصولات ارگانیک ۲ برابر است. این یکی از فواید سیاست‌گذاری در این بخ‌ است که خود باعث تشویق بهره‌برداران می‌شود.

وی با اشاره به چالش صادرات محصولات غیرارگانیک، بیان کرد: مصرف دارو و بیماری‌های گوناگون خود گویای مصرف سموم پرخطر است، در همین راستا دو سال قبل در صادرات به اتحادیه اروپا مشکلات بسیاری داشتیم و حدود ۶ ماه فرصت داده شد تا این سموم از محصولات حذف شود.

رضایی با تاکید بر شناسنامه‌دار کردن محصولات تصریح کرد:براساس آمار ارزش صادرات گیاهان دارویی و زعفران ۷۰۰ میلیون دلار است که ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار مربوط به زعفران و مابقی گیاهان دارویی است.