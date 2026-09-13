رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا از اجرای تمهیدات ویژه و هدفمند پلیس برای ارتقای ایمنی تردد دانش آموزان از ابتدای شهریورماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا، با اشاره به برنامه‌های پلیس برای بازگشایی مدارس اظهار کرد: ارتقای ایمنی دانش‌آموزان یکی از اولویت‌های مهم این طرح ترافیکی است، چرا که دانش‌آموزان یکی از آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک هستند؛ چه در طول مسیر تردد از منزل به مدرسه و چه در مسیر بازگشت از مدرسه به منزل.

وی افزود: از این جهت، تمهیدات ترافیکی بسیار ویژه و هدفمندی از ابتدای شهریورماه سال جاری برنامه‌ریزی شده و این اقدامات در سه مرحله، شامل قبل از اجرای طرح، حین اجرای طرح و بعد از اجرای طرح دنبال خواهد شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز تمام توان خود را در این ایام به کار گرفته و تیم‌های گشت خودرویی، موتورسوار و پیاده با آمادگی کامل در زمان شروع و تعطیلی مدارس در سراسر کشور پای کار خواهند بود تا ضمن ایجاد تسهیلات ترافیکی، شرایط ایمن‌تری را برای تردد دانش‌آموزان فراهم کنند.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای رفع معایب و نواقص موجود در علائم ترافیکی، خط‌کشی‌ها، گذرگاه‌های عابر پیاده و سایر تجهیزات ترافیکی پیرامون مراکز آموزشی نیز به صورت جدی از سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در حال مطالبه‌گری است.

سرهنگ شکیبایی با اشاره به نظارت ویژه پلیس بر رفتار رانندگان گفت: نظارت حداکثری بر رفتار رانندگان پرخطر و اعمال قانون متخلفان در دستور کار قرار دارد و جلوگیری از تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که با انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین، ایمنی دانش‌آموزان را در محدوده تردد آنها تحت تأثیر قرار می‌دهند، به صورت ویژه دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول و والدین خاطرنشان کرد: امیدواریم والدین، دستگاه‌های متولی و پلیس همکاری لازم را داشته باشند و پلیس نیز با پوشش میدانی و انتظام‌بخشی ترافیکی ویژه، این موضوع را دنبال خواهد کرد تا ان‌شاءالله سال تحصیلی جدید با ایمنی، آرامش و انضباط بیشتری برای دانش‌آموزان و همه هموطنان عزیزمان آغاز شود.

پلیس مدرسه؛ ظرفیت قانونی برای ایمن‌سازی مدارس خاص

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا در ادامه با اشاره به ظرفیت قانونی پلیس مدرسه گفت: در این حوزه ظرفیت قانونی مناسبی وجود دارد که می‌توان از پلیس مدرسه در راستای انتظام‌بخشی ترافیکی و ایمن‌سازی محدوده پیرامونی مدارس خاص استفاده کرد.

وی افزود: منظور از مدارس خاص، آن دسته از مدارسی هستند که از نظر شرایط ترافیکی در وضعیت ناایمن قرار دارند؛ معمولاً این مدارس در حاشیه معابر پرتردد واقع شده‌اند و تردد خودرو‌ها در اطراف آنها زیاد است.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: برای مراقبین عبور و مرور محصلین که در قالب پلیس مدرسه فعالیت می‌کنند، کد جریمه نیز تعریف شده است. این افراد آموزش‌دیده هستند، کاور مشخص دارند و در زمان ورود و خروج دانش‌آموزان در محدوده مدرسه فعال می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای عدم توجه رانندگان به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین نیز کد جریمه در قانون پیش‌بینی شده است و پس از اخذ گزارش از مدرسه، می‌توان نسبت به اعمال قانون رانندگان متخلف اقدام کرد.

برچسب ها: بازگشایی مدارس ، راهور
خبرهای مرتبط
اجرای طرح برخورد با تخلفات ساکن در آستانه بازگشایی مدارس
پزشکیان: مدارس پلیس می‌توانند برای کشور نجات‌بخش باشند
برخورد قاطع پلیس با رانندگان متخلف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل برنامه «با ضیا»
کابوس کودکان پاکدشت چگونه پایان یافت
افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران مترو در ساعات پیک صبح و عصر
آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد
طرح رایگان‌سازی مترو و اتوبوس دوباره تمدید شد
ردپای ۶۰ سیم‌کارت در پرونده یک باند کلاهبرداری
«سورنا»؛ روایت ایران مقتدر در قاب نقاشی کودکان
خودرو‌های دودزا زیر ذره‌بین پلیس راهور تهران
حریم بزرگراه آزادگان بازنگری می‌شود
آخرین اخبار
تأکید رئیس پلیس راهور بر کیفیت خدمات امدادی و استفاده از امداد خودرو‌های مجاز
تمهیدات ویژه پلیس راهور برای ایمنی دانش‌آموزان در بازگشایی مدارس
متمم بودجه ۱۴۰۵ در راه شورای شهر تهران/ سود ۴ برابری سرمایه‌گذاران «مسکن بهشت»
اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل برنامه «با ضیا»
محدودیت سنی ثبت‌نام آزمون وکالت ۱۴۰۵ برای اشتغال در تهران
ردپای ۶۰ سیم‌کارت در پرونده یک باند کلاهبرداری
حریم بزرگراه آزادگان بازنگری می‌شود
حمله‌های رژیم صهیونیستی به لبنان نقض آشکار حقوق‌بشردوستانه بین‌المللی است
آموزش و سازماندهی ۱۰۰۰ گردان مقاومت ملی جان‌فدا آغاز می‌شود
کابوس کودکان پاکدشت چگونه پایان یافت
طرح رایگان‌سازی مترو و اتوبوس دوباره تمدید شد
«سورنا»؛ روایت ایران مقتدر در قاب نقاشی کودکان
رونمایی از گنجینه نادیده شمایل‌نگاران عصر قاجار در باغ‌موزه هنر ایرانی
خودرو‌های دودزا زیر ذره‌بین پلیس راهور تهران
اولین جلسه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد
ثبت بیش از ۳۰۰ دادخواست علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی
اضافه‌تراکم برای واحدهای آسیب‌دیده از جنگ باید شفاف و قانونی باشد
افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران مترو در ساعات پیک صبح و عصر
تردد روان زائران عتبات از مهران و خسروی؛ اعزام‌های هوایی برقرار است
افتتاح اولین زورخانه منطقه ۱۶ تهران/ آخرین وضعیت پروژه پل بعثت
ارتقای سطح همکاری‌های قضایی ایران و آذربایجان
جاده چالوس بسته شد
ورشکستگی تامین‌اجتماعی دروغ است
استاندار تهران: ساماندهی معتادان متجاهر به جمع‌آوری محدود نشود