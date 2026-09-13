باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ داوود شکیبایی، رئیس پلیس ترافیک شهری فراجا، با اشاره به برنامه‌های پلیس برای بازگشایی مدارس اظهار کرد: ارتقای ایمنی دانش‌آموزان یکی از اولویت‌های مهم این طرح ترافیکی است، چرا که دانش‌آموزان یکی از آسیب‌پذیرترین کاربران ترافیک هستند؛ چه در طول مسیر تردد از منزل به مدرسه و چه در مسیر بازگشت از مدرسه به منزل.

وی افزود: از این جهت، تمهیدات ترافیکی بسیار ویژه و هدفمندی از ابتدای شهریورماه سال جاری برنامه‌ریزی شده و این اقدامات در سه مرحله، شامل قبل از اجرای طرح، حین اجرای طرح و بعد از اجرای طرح دنبال خواهد شد.

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا ادامه داد: پلیس راهنمایی و رانندگی نیز تمام توان خود را در این ایام به کار گرفته و تیم‌های گشت خودرویی، موتورسوار و پیاده با آمادگی کامل در زمان شروع و تعطیلی مدارس در سراسر کشور پای کار خواهند بود تا ضمن ایجاد تسهیلات ترافیکی، شرایط ایمن‌تری را برای تردد دانش‌آموزان فراهم کنند.

وی تصریح کرد: پیگیری‌های لازم برای رفع معایب و نواقص موجود در علائم ترافیکی، خط‌کشی‌ها، گذرگاه‌های عابر پیاده و سایر تجهیزات ترافیکی پیرامون مراکز آموزشی نیز به صورت جدی از سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی در حال مطالبه‌گری است.

سرهنگ شکیبایی با اشاره به نظارت ویژه پلیس بر رفتار رانندگان گفت: نظارت حداکثری بر رفتار رانندگان پرخطر و اعمال قانون متخلفان در دستور کار قرار دارد و جلوگیری از تردد خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هایی که با انجام حرکات نمایشی و خطرآفرین، ایمنی دانش‌آموزان را در محدوده تردد آنها تحت تأثیر قرار می‌دهند، به صورت ویژه دنبال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های مسئول و والدین خاطرنشان کرد: امیدواریم والدین، دستگاه‌های متولی و پلیس همکاری لازم را داشته باشند و پلیس نیز با پوشش میدانی و انتظام‌بخشی ترافیکی ویژه، این موضوع را دنبال خواهد کرد تا ان‌شاءالله سال تحصیلی جدید با ایمنی، آرامش و انضباط بیشتری برای دانش‌آموزان و همه هموطنان عزیزمان آغاز شود.

پلیس مدرسه؛ ظرفیت قانونی برای ایمن‌سازی مدارس خاص

رئیس پلیس ترافیک شهری راهور فراجا در ادامه با اشاره به ظرفیت قانونی پلیس مدرسه گفت: در این حوزه ظرفیت قانونی مناسبی وجود دارد که می‌توان از پلیس مدرسه در راستای انتظام‌بخشی ترافیکی و ایمن‌سازی محدوده پیرامونی مدارس خاص استفاده کرد.

وی افزود: منظور از مدارس خاص، آن دسته از مدارسی هستند که از نظر شرایط ترافیکی در وضعیت ناایمن قرار دارند؛ معمولاً این مدارس در حاشیه معابر پرتردد واقع شده‌اند و تردد خودرو‌ها در اطراف آنها زیاد است.

سرهنگ شکیبایی ادامه داد: برای مراقبین عبور و مرور محصلین که در قالب پلیس مدرسه فعالیت می‌کنند، کد جریمه نیز تعریف شده است. این افراد آموزش‌دیده هستند، کاور مشخص دارند و در زمان ورود و خروج دانش‌آموزان در محدوده مدرسه فعال می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای عدم توجه رانندگان به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین نیز کد جریمه در قانون پیش‌بینی شده است و پس از اخذ گزارش از مدرسه، می‌توان نسبت به اعمال قانون رانندگان متخلف اقدام کرد.