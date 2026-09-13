رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به نقش نقص فنی خودرو‌ها در ایجاد گره‌های ترافیکی و تصادفات زنجیره‌ای، بر استفاده از خدمات امدادی مجاز و استاندارد تأکید و نسبت به فعالیت امدادگران غیرمجاز و متفرقه هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در بازدید از مرکز تماس امداد ایران خودرو با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات امدادی اظهار کرد: خدمات امدادی خودرو از جمله مواردی است که در زمان بروز نقص فنی خودرو می‌تواند بر شرایط تردد و قضاوت مردم از کیفیت خدمات اثرگذار باشد.

رئیس پلیس راهور فراجا در حاشیه این بازدید و در جریان بررسی سامانه‌های رصد و پایش ناوگان امدادرسانی، با اشاره به پیک پایانی سفر‌های تابستانی، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم در ایجاد گره‌های ترافیکی سنگین و حتی وقوع تصادفات زنجیره‌ای در معابر برون‌شهری و محور‌های مواصلاتی پرتردد، توقف خودرو‌ها به دلیل نقص فنی ناگهانی است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بهره‌گیری از قطعات استاندارد و دارای ضمانت، سرویس‌های دوره‌ای منظم و تعمیرات اصولی، نقش مستقیمی در کاهش حوادث و روان‌سازی جریان ترافیک دارد.

سردار حسینی با تأکید بر لزوم برخورداری ناوگان امدادی از دانش فنی به‌روز و تجهیزات استاندارد تصریح کرد: زمانی که یک نقص فنی با قطعه غیراستاندارد یا به شیوه غیراصولی برطرف شود، نه‌تنها ریسک تکرار خرابی در مسافت‌های بعدی دوچندان می‌شود، بلکه ایمنی سرنشینان خودرو و سایر رانندگان را مستقیماً به خطر می‌اندازد؛ لذا رعایت استاندارد‌های لازم در ارائه خدمات خودرویی از اهمیت بالایی در حوزه ایمنی تردد برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار جدی به شهروندان و مسافران درباره فعالیت شرکت‌ها و خودرو‌های امدادی غیرمجاز و متفرقه افزود: متأسفانه در ایام اوج سفر‌ها شاهد سوءاستفاده برخی امدادگران فاقد مجوز و غیرتخصصی هستیم. استفاده از خدمات امدادی نامعتبر نه‌تنها باعث پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و گزاف می‌شود، بلکه استفاده از قطعات بی‌کیفیت و دستکاری غیراصولی سیستم‌های حساس خودرو (مانند سیستم تعلیق، ترمز و سوخت‌رسانی) می‌تواند عواقب فنی و جانی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. از همین رو رانندگان محترم باید صرفاً از درگاه‌های رسمی، شماره‌های سازمانی و سامانه‌های معتبر امدادخودرویی خدمات دریافت کنند.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان با اشاره به نزدیک شدن به فصل پاییز و آغاز سال تحصیلی جدید، بر هم‌افزایی نهاد‌های مسئول تأکید کرد و گفت: با توجه به افزایش حجم تردد‌های درون‌شهری و برون‌شهری در آستانه مهرماه، تمهیدات لازم برای هم‌پوشانی کامل پلیس راهور و ناوگان امداد ایران خودرو اندیشیده شده و تیم‌های عملیاتی و امدادی در آمادگی ۱۰۰ درصدی برای مدیریت ترافیک و خدمت‌رسانی سریع به هموطنان قرار دارند.

برچسب ها: پلیس راهور ، خدمات امدادی
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