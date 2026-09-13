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کارت‌های سوخت اضطراری تا دو ماه آینده شناسه‌دار می‌شوند + فیلم

مدیر سامانه هوشمند سوخت، از اجرای آزمایشی طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در دو جایگاه تهران و اجرای سراسری آن طی دو ماه آینده برای رفع محدودیت ۲۵۵ تراکنش روزانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها روزانه تنها می‌توانند ۲۵۵ تراکنش انجام دهند که برای حل این مشکل، طرح شناسه‌دار کردن آن‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم. این طرح به‌صورت آزمایشی در دو جایگاه تهران اجرا شده و هدف آن، مدیریت تخصیص، برداشت و شناسه‌دار کردن تراکنش‌هاست.

وی افزود: با این پروژه، میزان لیتراژ برای هر تراکنش مشخص می‌شود و مردم دیگر مشکلی در تامین سوخت نخواهند داشت. برنامه‌ریزی ما این است که طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری را طی دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی کنیم.

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