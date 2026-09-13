باشگاه خبرنگاران جوان - باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: کارتهای اضطراری جایگاهها روزانه تنها میتوانند ۲۵۵ تراکنش انجام دهند که برای حل این مشکل، طرح شناسهدار کردن آنها را در دستور کار قرار دادهایم. این طرح بهصورت آزمایشی در دو جایگاه تهران اجرا شده و هدف آن، مدیریت تخصیص، برداشت و شناسهدار کردن تراکنشهاست.
وی افزود: با این پروژه، میزان لیتراژ برای هر تراکنش مشخص میشود و مردم دیگر مشکلی در تامین سوخت نخواهند داشت. برنامهریزی ما این است که طرح شناسهدار کردن کارتهای اضطراری را طی دو ماه آینده در سراسر کشور اجرایی کنیم.