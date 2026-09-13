شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور مردم انقلابی شهرستان دیباج از توابع شهرستان دامغان در قرارهای شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارراه شهدای شهرستان دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان در شبی دیگر از فرار شبانه، شاهد شکوه حضور بود. پیر و جوان، در کنار هم ایستادند تا نشان دهند که همبستگی در این شهرستان، فقط یک شعار نیست؛ یک باور جاری در رگهای این مردم است. شبهای اقتدار و همبستگی، نمایشی از پیوند ناگسستنی مردمانی بود که برای سربلندی این خاک، یکصدا و همنفس شدند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - سمنان
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