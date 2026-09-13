رئیس‌جمهور گفت: تمام کشور‌های حاضر در اجلاس بریکس اتفاق نظر داشتند که باید کاری کنیم، نظامی تک قطبی جهانی از میان برداشته شود و چندصدایی حاکم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» در پایان سفر سه روزه خود به دهلی‌نو که به منظور شرکت در اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس صورت گرفته بود، اظهار داشت: تمام کشور‌های حاضر در این اجلاس اتفاق نظر داشتند که باید کاری کنیم، نظامی تک قطبی جهانی از میان برداشته شود و چندصدایی حاکم شود.

وی افزود: تمام کشور‌های جهان از زورگویی نظام تک‌قطبی ناراضی هستند و در این اجلاس تلاش می‌کنیم که به یکدیگر در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کمک کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به گفت‌و‌گو‌های بسیار سازنده‌ای که با سران کشور‌های عضو بریکس برقرار شد، گفت: روز نخست اجلاس جلسه بسیار خوبی با نخست وزیر هند داشتیم، تفاهمات و همکاری‌های بسیار خوبی بین تهران و دهلی‌نو شکل گرفت و آنها به دنبال توسعه ارتباطات بشردوستانه خود با ایران هستند، و ما امیدوار به توسعه این روند هستیم. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه کشورمان با همتای هندی خود در حال تعامل هستند و قرار است گفت‌و‌گو‌ها در این خصوص را ادامه دهند، جلسه‌ای نیز با رئیس‌جمهور هند داشتیم و بار دیگر بر موارد مورد تفاهم تاکید شد، ایشان نیز آمادگی کامل خود برای تعامل را اعلام کردند.

پزشکیان با اشاره به دیدار با سران کشور‌های حاضر در اجلاس بریکس، تاکید کرد: جلسه اختصاصی با نخست وزیر مالزی، با رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی، نخست وزیر اتیوبی داشتیم که همه آنها گفت‌و‌گو‌های خوبی بود.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به گفت‌و‌گو‌های سازنده با رئیس‌جمهور روسیه و چین در حاشیه اجلاس بریکس، گفت: به واسطه اینکه دیدار و گفت‌و‌گو‌هایی پیش از این داشتیم، این گفت‌و‌گو‌ها به صورت سرپایی انجام شد. با رئیس‌جمهور مصر نیز گفت‌و‌گو داشتیم که ایشان نیز اظهار همدلی و همراهی خوبی با ایران داشتند، و از اوضاع و احوال موجود خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به مسائل جاری منطقه خلیج فارس، به گفت‌و‌گو و دیدار با ولیعهد ابوظبی اشاره و تاکید کرد: در خصوص مسائل مختلف گفت‌و‌گو کردیم، قرار شد که گذشته را کنار بگذاریم و نگاهی رو به آینده داشته باشیم و اینکه چگونه می‌توان آینده را ساخت. این گفت‌و‌گو‌ها توسط وزیر امور خارجه دنبال و تعاملات خوبی شکل گرفت.

پزشکیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به بیانیه پایانی اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس اشاره و تصریح کرد: اعضای بریکس حمله به مراکز غیرنظامی و زیرساخت‌ها را محکوم کردند، همچنین نسبت به خویشتنداری و احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها در خاورمیانه را مورد تاکید قرار دادند، از سوی دیگر مخالفت خود با اقدامات قهرآمیز و تهدید‌های یک جانبه را اعلام کردند

رئیس‌جمهور افزود: اعضای بریکس همچنین در بیانیه پایانی خود از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را مورد تاکید دوباره قرار دادند.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، بریکس
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