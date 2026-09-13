باشگاه خبرنگاران جوان - فرود عسگری، رئیسکل گمرک ایران در نشست مشترک با فعالان بخش خصوصی و مدیران آذربایجانشرقی که با محوریت بررسی چالشهای حوزه تجارت خارجی برگزار شد، با اشاره به ضرورت تداوم رویههای تسهیلگرایانه در گمرک اظهار داشت: ما در شرایط خاص نظیر ایام ماه رمضان یا دوران جنگ، عملکرد موفقی در روانسازی داشتیم؛ اما چالش اصلی اینجاست که چرا این رویهها به یک روال دائمی تبدیل نمیشود.
وی با بیان اینکه گمرک در انتهای زنجیره تجارت قرار دارد، افزود: بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار دارند تمامی مشکلات تجارت خارجی توسط گمرک حل شود، در حالی که ما مجری قوانینی هستیم که توسط دستگاههای مختلف ابلاغ میشود و گمرک موظف به اجرای بیکموکاست آنهاست.
رئیسکل گمرک با انتقاد از برخی مقررات بازدارنده تصریح کرد: اینکه برای مغایرتهای جزئی (مثلاً ۱۵ درصدی) جریمههای سنگین ۱۰۰ درصدی تعیین شود، منطقی نیست و این قبیل قوانین محدودکننده حتماً باید بازنگری شوند.
عسکری از تلاش برای دائمیسازی مصوبات تسهیلگرایانه خبر داد و گفت: از ۱۱ بندی که برای تسهیل امور تدوین و در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود، ۶ مورد اجرایی شده و برای دائمی شدن سایر تبصرهها در حال رایزنی با مجلس هستیم.
وی با اشاره به مسئولیت جدید این سازمان عنوان کرد: با تفویض اختیار ریاستجمهوری، گمرک از مهرماه سال جاری مسئولیت هماهنگی مرزها را بر عهده میگیرد؛ چرا که معتقدیم برای روانسازی تجارت، بحث تنها یک دستگاه نیست و باید میان تمام نهادهای دخیل در مرز هماهنگی واحد وجود داشته باشد.
رئیسکل گمرک همچنین با اشاره به توافقات دیپلماتیک مرزی گفت: در مذاکرات با طرف ترکیهای، موفق شدیم ظرفیتهای توافقشده را از ۲۵۰ مورد به ۴۰۰ مورد افزایش دهیم که این امر تأثیر مستقیمی بر بهبود مبادلات خواهد داشت.
عسگری خطاب به فعالان اقتصادی تأکید کرد: شما باید مطالبهگر باشید؛ هیچ نهاد دولتی حق ندارد بدون مشورت با بخش خصوصی، بخشنامهای را ابلاغ کند.
وی همچنین از انعقاد قرارداد با دانشگاه صنعتی شریف برای هوشمندسازی و پیشبرد طرحهای گمرکی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با کمک ظرفیتهای علمی و نظرات بخش خصوصی، فرآیندهای گمرکی بیش از پیش شفاف و سریع شود.
رئیسکل گمرک خاطرنشان کرد: گمرک در این موضوع مجری است و علیرغم پیگیریها، تصمیمگیرنده نهایی بانک مرکزی است؛ با این حال اولویت اصلی ما همواره تسهیل ترخیص کالاهای اساسی و تأمین نیازهای خطوط تولید کشور است.
۳.۲ میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور در جنگ تحمیلی ترخیص شد
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران گفت: ۳.۲ میلیون تن انواع کالاهای اساسی وارداتی در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ تحمیلی سوم ترخیص شد و به این ترتیب، گمرک در این دوره حساس عملکرد موفقی داشت و با مشکل خاصی مواجه نشد.
وی افزود: در دوران جنگ، ۱۱ بند برای تسهیل امور گمرکی تنظیم و به تصویب شورای عالی امنیت ملی رسید و موارد برای اجرا و عملیاتیشدن، در ۱۱ اسفند سال گذشته ابلاغ شد.
عسگری همچنین گفت: امسال ۲ میلیارد دلار تجارت با اوراسیا در حوزه واردات و صادرات داشتیم که این موضوع نقطه قوت دیگری در فعالیتهای جاری گمرک جمهوری اسلامی ایران است.
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: در مرز باید یک دستگاه تصمیم نهایی را اتخاذ کند و گمرک مسئول هماهنگی در مرز است؛ بر این اساس، با مساعدت رئیسجمهور، از مهرماه امسال این طرح به مرحله اجرا درمیآید.
وی ادامه داد: اخیراً تمام اختیارات رئیسکل گمرک را به ناظران گمرکات استانها تفویض کردهایم.
عسگری همچنین از موافقت با واردات ۱۰ دستگاه ایکسری برای گمرکات کشور خبر داد و افزود: برای خرید ایکسری داخلی نیز ۱۷ گمرک اعلام آمادگی کردهاند.
افزایش تردد کامیون بین ایران و ترکیه به ۴۰۰ دستگاه
رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنین از افزایش ظرفیت تردد کامیون بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: برای تردد ۴۰۰ کامیون در گمرکات و مرز دو کشور با هدف حمل کالاهای صادراتی ایران و کالاهای وارداتی ترکیه توافق شده است.