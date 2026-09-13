هاکان فیدان با اشاره به تحولات تنگه هرمز هشدار داد که اقتصاد منطقه و جهان وارد دوره بحران شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در یک نشست خبری در دمشق در کنار اسعد الشیبانی، همتای سوری خود درباره پیامد‌های اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران سخن گفت.

او هشدار داد: «اقتصاد منطقه و جهان در پی رویداد‌های مربوط به تنگه هرمز وارد یک بحران شده است».

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان است. پیش از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی، معادل حدود یک‌چهارم تجارت دریایی نفت جهان، از این آبراه عبور می‌کرد. بخش بزرگی از صادرات ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) قطر و امارات نیز از همین مسیر انجام می‌شود.

پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در اسفند، حملات و تهدید‌های امنیتی باعث شد تردد کشتی‌ها در تنگه به‌شدت کاهش پیدا کرده و عملاً مسیر برای بخش عمده‌ای از کشتیرانی مختل شود.

این اختلال باعث کاهش عرضه نفت و گاز در بازار جهانی، افزایش قیمت نفت و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌ها شده است. در روز‌های اخیر نیز قیمت نفت برنت از ۱۰۰ دلار عبور کرده و حملات جدید به کشتی‌ها و زیرساخت‌های جایگزین انتقال نفت، بحران انرژی را تشدید کرده است.

منبع: الجزیره