باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی روز یکشنبه در نشست شورای سالمندان خراسان جنوبی افزود: جامعه ایران در مرحله ورود به سالمندی است، اما سرعت سالمندی ما بسیار بالاست و مسئله این است که متناسب با این سرعت، امکانات، تجهیزات و برنامه‌های لازم را نداریم لذا باید این واقعیت را بپذیریم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم.

وی، یکی دیگر از ویژگی‌های سالمندی در ایران را چندلایه و چندوجهی بودن این پدیده دانست و گفت: سالمندی در کشور ما با مسائلی مانند فقر، معلولیت، تنهایی، نبود مراقبت‌های مستمر رسمی و غیررسمی و بار بالای بیماری همراه شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۶۲ درصد سالمندان کشور حداقل به یک بیماری مزمن مبتلا هستند، ادامه داد: اگر برای این وضعیت برنامه‌ریزی نکنیم، بخش قابل توجهی از جامعه دوره سالمندی را با کیفیت پایین زندگی سپری خواهد کرد.

حسینی اظهار کرد: سالمندی همراه با فقر و کمبود درآمد نیز از دیگر مسائل جدی این حوزه است و در بسیاری از موارد، افزایش سن با کاهش درآمد و افزایش وابستگی به حمایت‌های اجتماعی همراه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت درآمدی سالمندان خراسان جنوبی گفت: میانگین دهک درآمدی کل سالمندان این استان ۴.۱۰ است، در حالی که میانگین دهک درآمدی کل جامعه استان ۴.۴۸ است؛ همچنین دهک درآمدی سالمندان ۶۰ تا ۷۰ سال ۴.۸۵ بوده که برای سالمندان بالای ۷۰ سال با کاهش قابل توجه به ۳.۲۳ می‌رسد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور میانگین درآمد ماهانه سالمندان خراسان جنوبی را پنج میلیون و ۷۵۹ هزار و ۴۵۸ ریال اعلام کرد و افزود: این رقم پس از سیستان و بلوچستان پایین‌ترین میزان درآمد سالمندان در کشور است.

وی بیان کرد: میانگین هزینه‌کرد سالانه سالمندان خراسان جنوبی از طریق کارت‌های بانکی نیز حدود ۳۸ میلیون تومان است که پایین‌ترین میزان توان مصرفی سالمندان در میان استان‌های کشور محسوب می‌شود.

حسینی افزود: میانگین مجموع دارایی سالمندان خراسان جنوبی یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است که این رقم در سالمندان بالای ۷۰ سال به حدود ۸۸۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: تنها ۲۹.۶ درصد، معادل ۳۰ هزار و ۵۳۹ نفر از سالمندان این استان تحت پوشش مستمری سازمان تأمین اجتماعی هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وابستگی بالای سالمندان خراسان جنوبی به حمایت‌های دولتی و یارانه‌ای اظهار کرد: وابستگی سالمندان ۶۰ تا ۷۰ سال به یارانه ۹۱.۳۵ درصد و در سنین بالای ۷۰ سال ۹۶.۴ درصد است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب درآمدی این قشر است.

وی گفت: بیشترین میزان وابستگی سالمندان این استان به نهادهای حمایتی مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) و پس از آن سازمان بهزیستی است و لازم است برای ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی سالمندان تمرکز بیشتری صورت گیرد.

حسینی با بیان اینکه سالمندی هنوز در ذهن جامعه به یک مسئله اجتماعی تبدیل نشده است، تصریح کرد: یک مسئله اجتماعی دو وجه عینی و ذهنی دارد یعنی ممکن است موضوعی در عرصه عینی جامعه وجود داشته باشد اما تا زمانی که در ذهن مردم و مسئولان به عنوان مسئله شکل نگیرد، در برنامه‌ریزی‌ها نیز جایگاه واقعی خود را پیدا نمی‌کند.

وی افزود: سالمندی اکنون در عرصه عینی جامعه یک مسئله جدی است، اما هنوز در ذهن جامعه به اندازه کافی به عنوان مسئله شکل نگرفته و لازم است با گفتمان‌سازی، این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کشور جایگاه مناسب خود را پیدا کند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: سرعت سالمندی، چندلایه بودن این پدیده و مسئله‌نشدگی سالمندی سه موضوع مهمی هستند که اکنون در سطح کشور با آن مواجه هستیم.

وی در ادامه به ظرفیت‌های اقتصادی سالمندی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که سالمندی به عنوان یک چالش مطرح است، فرصت‌های قابل توجهی نیز در دل این پدیده وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها حوزه اشتغال است.

حسینی بیان کرد: سه حوزه اشتغال دیجیتال، اشتغال سبز و اشتغال مراقبتی از مهم‌ترین حوزه‌های اشتغال در جهان هستند و اشتغال مراقبتی از فراگیرترین، سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه میانگین سن بازنشستگی در ایران حدود ۵۲ سال و امید به زندگی حدود ۷۶ سال است، گفت: به این ترتیب حدود یک‌سوم عمر افراد در دوره سالمندی سپری می‌شود و بخش قابل توجهی از این دوره مربوط به سالمندی جوان است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: سالمند جوان از تجربه، مهارت و توانایی برخوردار است و می‌توان از ظرفیت او در مشاغل سبک‌تر، محله‌محور و خانگی استفاده کرد؛ این موضوع هم کیفیت زندگی سالمند را افزایش می‌دهد و هم می‌تواند به درآمد او، اقتصاد جامعه و تولید ناخالص داخلی کمک کند.

وی این رویکرد را بخشی از اقتصاد نقره‌ای دانست و گفت: ظرفیت اقتصاد نقره‌ای هنوز به اندازه کافی در نگاه و برنامه‌ریزی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.

حسینی از راه‌اندازی دبیرخانه اشتغال نقره‌ای خبر داد و افزود: بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی سالمندی و اقتصاد نقره‌ای آبان ماه در تهران برگزار خواهد شد تا توجه بیشتری به این ظرفیت جلب شود.

ساختار شورای سالمندان کشور تقویت می‌شود

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سطح ملی اظهار کرد: یکی از اقدامات در دستور کار، ارتقای ساختار شورای سالمندان کشور است که ریاست این شورا بر عهده رئیس‌جمهور و دبیری آن بر عهده سازمان بهزیستی است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تاکنون سه جلسه شورای سالمندان در سطح کشور برگزار شده و هفته آینده نیز جلسه دیگری با حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور برگزار خواهد شد تا سطح تصمیم‌گیری در حوزه سالمندی ارتقا پیدا کند.

وی افزود: سند سالمندی کشور نیز که سال‌ها به‌روزرسانی نشده بود، به صورت جامع بازنگری شده و قرار است در جلسه آینده شورای سالمندان مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

حسینی ادامه داد: در این سند، موضوعات مرتبط با بیمه‌ها، خدمات سالمندی، ظرفیت‌های موجود و الزامات این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر سند سالمندی، خلأهای قانونی نیز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به اینکه حدود یک درصد قوانین کشور را قوانین پشتیبان سالمندی تشکیل می‌دهد، لایحه جامع حمایت از سالمندی تدوین شده و در حال طی مراحل لازم برای طرح در کمیسیون‌های مربوط است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ، شناخت دقیق از وضعیت سالمندان را یکی از نیازهای جدی کشور دانست و اظهار کرد: در حوزه معلولیت، اطلاعات نسبتا دقیقی از تعداد افراد، وضعیت اقتصادی، خانوار، محل زندگی و نیازهای آنان در اختیار داریم، اما در حوزه سالمندی چنین شناخت یکپارچه‌ای وجود نداشت.

وی گفت: مجوز پیمایش ملی سالمندان دریافت شده و تاکنون ۱۲ سند سالمندی با استفاده از پیمایش‌های انجام شده تهیه شده است.

حسینی افزود: حتی در جریان جنگ نیز پیمایشی درباره آثار جنگ بر سالمندان و سیاست‌های مورد نیاز انجام شد و تلاش می‌شود اطلاعات مرتبط با سالمندان به صورت یکپارچه مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: اطلاعات ۲۷ دستگاهی که در حوزه سالمندان فعالیت می‌کنند نیز در قالب یک سامانه و داشبورد مدیریت هوش مصنوعی در حال طراحی است تا ضمن یکسان‌سازی خدمات، امکان نظارت و مدیریت بهتر فعالیت‌ها فراهم شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به توسعه شهرهای دوستدار سالمند عنوان کرد: زمانی که مسئولیت این حوزه را بر عهده گرفتم، تنها یک شهر دوستدار سالمند در کشور داشتیم اما اکنون این تعداد به ۱۷ شهر رسیده و شهر هجدهم نیز در حال اضافه شدن است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های خراسان جنوبی، در صورت موافقت استاندار می‌توان بیرجند را نیز به جمع شهرهای دوستدار سالمند اضافه کرد.

حسینی همچنین با اشاره به اجرای طرح «مهر و گفت‌وگو» بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سالمندان در بسیاری از موارد، مشکل احساس تنهایی را حتی بیشتر از مشکلات اقتصادی، مسکن و سلامت مطرح می‌کنند بر همین اساس، مراکز مهر و گفت‌وگو راه‌اندازی شده و اکنون ۲۵۵ مرکز در کشور فعال است.

وی افزود: در خراسان جنوبی نیز با حمایت مسئولان استانی این مراکز راه‌اندازی شده و لازم است با استفاده از ظرفیت مراکز موجود، مراکز مهر و گفت‌وگو توسعه پیدا کند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح توانمندسازی سالمندان تنها خبر داد و گفت: در خراسان جنوبی حدود چهار هزار و ۳۷۶ سالمند تنها زندگی می‌کنند و این افراد می‌توانند در قالب طرح توانمندسازی سالمندان تنها مورد حمایت قرار گیرند.

وی همچنین از تربیت روانشناسان سالمند، اجرای طرح «مهربان» برای پیوند نسل کودک و سالمند و آمادگی برای راه‌اندازی دهکده سلامت اجتماعی سالمندان در خراسان جنوبی خبر داد.

تعهد ایجاد ۶۳۱ فرصت شغلی جدید برای مددجویان خراسان جنوبی

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی برای خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: در سفر گذشته به استان، ایجاد ۶۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان تعهد شد که با تلاش مسئولان استانی ۷۴۵ فرصت شغلی ایجاد شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال ۱۴۰۵ ایجاد ۶۳۱ فرصت شغلی جدید برای مددجویان خراسان جنوبی با اختصاص ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار بلاعوض تعهد می‌شود.

وی عنوان کرد: همچنین برای ۳۹۱ نفر از مددجویان که از سوی شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به کار گرفته شوند، ۵۰ درصد حداقل دستمزد با اختصاص ۱۶ میلیارد تومان اعتبار پرداخت خواهد شد.

حسینی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه اشتغال مددجویان بیان کرد: در این دولت ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان و افراد دارای معلولیت ایجاد شده است، در حالی که مجموع فرصت‌های شغلی ایجادشده برای مددجویان در تمام تاریخ فعالیت سازمان بهزیستی تا پیش از این دولت ۸۹ هزار فرصت شغلی بوده است.

وی افزود: این آمار نشان می‌دهد در دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ۶۵ درصد بیشتر از مجموع تاریخ فعالیت بهزیستی فرصت شغلی ایجاد شده است.

تعهد ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان استان

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از تعهد ساخت ۳۰۰ واحد مسکونی برای مددجویان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای هر واحد ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات چهار درصدی و ۵۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در مجموع برای ساخت این واحدها تسهیلات و کمک‌های بلاعوض اختصاص پیدا خواهد کرد و ۲ میلیارد تومان نیز برای ودیعه مسکن سه نفر که امکان تأمین مسکن ندارند، در نظر گرفته می‌شود.

حسینی با اشاره به فعالیت ۳۸ مرکز مثبت زندگی در خراسان جنوبی اضافه کرد: این مراکز خدمات بهزیستی را در محلات ارائه می‌کنند و در مجموع ۱۴ هزار و ۷۵۲ مددجو در استان تحت پوشش این مراکز قرار دارند.

وی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۷۶۶ نفر پشت نوبت دریافت خدمات هستند که برای خارج شدن آنها از صف انتظار، اعتبار لازم تأمین خواهد شد.

تأمین جهیزیه برای نیمی از ازدواج‌های مددجویان در سال ۱۴۰۵

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ هزینه تأمین جهیزیه ۵۰ درصد ازدواج‌هایی که در جامعه هدف بهزیستی خراسان جنوبی انجام شود، پرداخت خواهد شد و حداقل سه میلیارد تومان برای این موضوع اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان برای سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری ۷۷۹ نفر از افراد دارای معلولیت استان با سرانه حدود شش میلیون تومان خبر داد و افزود: برای ۲ هزار و ۵۷۰ نفر از افراد دارای معلولیت استان نیز تجهیزات توانبخشی از جمله ویلچر مکانیکی و برقی، صندلی سی‌پی، تشک مواج و واکر با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان اختصاص خواهد یافت.

حسینی گفت: همچنین برای ۲ هزار و ۷۶۷ نفر از زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، پوشش بیمه اجتماعی فراهم شده و افرادی که در سال آینده به این گروه اضافه شوند نیز از این حمایت برخوردار خواهند شد.

تمام زنان سرپرست خانوار پشت نوبت بهزیستی خراسان جنوبی تحت پوشش قرار می‌گیرند

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار کرد: تمام زنان سرپرست خانوار استان که پشت نوبت دریافت خدمات هستند نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر برای زنان سرپرست خانوار به صورت رایگان انجام می‌شود و افراد مشمول هیچ پرداختی برای این بیمه ندارند؛ ضمن اینکه در سال جاری حدود ۲ هزار نفر از این افراد به مرز بازنشستگی رسیده‌اند.

حسینی گفت: در مجموع تلاش می‌شود زنان سرپرست خانوار استان پشت نوبت دریافت خدمات باقی نمانند و اعتبارات لازم برای این موضوع از سوی سازمان تأمین شود.

کمک هزینه تحصیلی برای هزار و ۷۶۷ دانش‌آموز و دانشجو

وی با اشاره به حمایت از تحصیل مددجویان استان تصریح کرد: یک هزار و ۷۶۷ دانش‌آموز و دانشجو در خراسان جنوبی از کمک هزینه تحصیلی برخوردار خواهند شد که میانگین آن ۲۵ میلیون تومان برای هر نفر است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: هیچ دانش‌آموز و دانشجویی از جامعه هدف نباید به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند و برای این منظور حداقل سه میلیارد تومان اعتبار در سال جاری اختصاص می‌یابد.

حسینی از برقراری حق پرستاری برای تمامی افراد پشت نوبت دارای ضایعه نخاعی و اوتیسم در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: این حمایت به صورت ماهانه و بلاعوض پرداخت خواهد شد.

وی عنوان کرد: همچنین حق پرستاری برای تمامی افراد پشت نوبت دهک یک نیز تا هفته آینده برقرار می‌شود و تلاش می‌کنیم تا پایان سال، افراد پشت نوبت دهک‌های پایین نیز وارد چرخه دریافت این خدمت شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نیاز خراسان جنوبی در حوزه مشاوره و آزمایش‌های ژنتیکی گفت: سال گذشته هشت میلیارد تومان برای این موضوع به استان اختصاص یافت و امسال این اعتبار به ۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین برای ۳۹۸ نفر از افراد تحت پوشش بهزیستی استان یک میلیارد تومان کمک هزینه درمان اختصاص خواهد یافت.

اجرای طرح «مراقب همراه» برای خانواده‌های دارای فرزند چندقلو

حسینی از اجرای طرح «مراقب همراه» برای حمایت از خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو و چندقلو خبر داد و گفت: در کشور حدود ۴۴ هزار خانوار دارای فرزند دوقلو و چندقلو داریم و تولد چندقلوها در بسیاری از موارد بر وضعیت شغلی و زندگی والدین تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: در این طرح، زنان جوان سرپرست خانوار یا زنانی که دارای دختران جوان هستند، آموزش می‌بینند و به عنوان مراقب همراه در کنار خانواده‌های دارای فرزند دوقلو و چندقلو قرار می‌گیرند تا ضمن حمایت از کودکان، والدین بتوانند امور زندگی و اشتغال خود را بهتر مدیریت کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: این طرح در خراسان جنوبی برای ۵۵۴ خانوار دارای فرزند دوقلو، ۲۸ خانوار دارای فرزند سه‌قلو و خانواده‌های دارای فرزند چهارقلو اجرا خواهد شد.