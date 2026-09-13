کارشناس محیط زیست دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان از مشاهده لاشه یک نهنگ در سواحل شهرستان بندر لنگه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح الله احمدی گفت: هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست اما بر اساس گزارش‌های اولیه، لاشه نهنگ در منطقه چارک دیده شده است.

وی ادامه داد: لاشه در پهنه جذر و مدی است که برای بررسی دقیق آن باید تا زمان جزر کامل دریا منتظر ماند.

احمدی اضافه کرد: به نظر می‌رسد لاشه مربوط به گونه «براید» باشد که این گونه معمولاً بیش از ۱۰ متر طول داشته و با وزن چندین تنی ، از آبزیان عظیم الجثه به شمار می‌رود .

این کارشناس خاطرنشان کرد :هنوز هیچ اطلاعی درباره دلیل تلف شدن این نهنگ وجود ندارد اما پیش از این، تلف شدن مواردی از گونه‌ یاد شده بر اثر برخورد با پره شناورها و کشتی‌ها وجود داشته است.

به گفته کارشناس محیط زیست دریای هرمزگان نهنگ براید گوشتخوار نبوده و از نظر رده حفاظتی به عنوان گونه در معرض خطر ثبت شده است.

رکوردهای اسکلت و لاشه از قشم و مشاهدات زنده در آب‌های اطراف گزارش شده و این گونه فراوان‌ترین نهنگ بزرگ در خلیج فارس محسوب می‌شود، البته جمعیت دقیق آن مشخص نیست و مطالعات میدانی بیشتری لازم است.

اطلاعات دقیق جمعیت محلی محدود است و بسیاری از رکوردها بر اساس لاشه یا مشاهدات تصادفی ماهیگیران است.