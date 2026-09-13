باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از خریداران و معامله‌گران نفت عربستان گزارش داد که اگر انتقال نفت از خط لوله این کشور که فعلا متوقف شده، طی چند روز آینده از سر گرفته نشود، این اختلال می‌تواند ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را تحت تأثیر قرار دهد.

به گفته معامله‌گران نفت، ذخایر نفت عربستان برای صادرات ممکن است به پایان برسد؛ مسئله‌ای که می‌تواند فشار بیشتری بر عرضه جهانی نفت وارد کند. زیرا عرضه انرژی هم‌اکنون نیز تحت تأثیر جنگ جاری آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز قرار دارد.

روز جمعه چند حمله پهپادی به خط لوله اصلی شرق به غرب عربستان گزارش شد. این خط لوله برای عربستان حیاتی است، زیرا به این کشور اجازه می‌دهد نفت خود را به دریای سرخ منتقل کرده و از آن جا صادر کند. در پی این حملات پهپادی که گفته می‌شود خساراتی به خط لوله وارد کرده، عربستان اعلام کرد انتقال نفت در آن را به حالت تعلیق درمی‌آورد.

در همین حال، مقامات عراقی اعلام کرده‌اند نیرو‌های امنیتی آنها یک سکوی پرتاب پهپاد را که در حمله به این خط لوله نقش داشته، شناسایی و توقیف کرده‌اند.

با این حال، هنوز مشخص نیست تعمیر و از سرگیری عملیات در خط لوله چقدر زمان خواهد برد.

منبع: الجزیره