همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید ۵۵۰ بسته حمایتی شامل کیف، کفش و لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند چاراویماق توزیع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تامین ملزومات تحصیلی آنان ۵۵۰ بسته حمایتی شامل کیف، کفش و لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند چاراویماق توزیع شد.

این بسته‌های حمایتی با ارزش ۲ میلیون تومان برای هر بسته جمعا به مبلغ یک میلیارد و صد میلیون تومان با همکاری و مشارکت بسیج دانش‌آموزی، بسیج سازندگی، قرارگاه پیشرفت و آبادانی و مشارکت بنیاد برکت تهیه و در اختیار دانش‌آموزان نیازمند قرار گرفت.

این اقدام در راستای محرومیت‌زدایی، حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار و فراهم کردن زمینه مناسب برای آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه برای خانواده‌های نیازمند انجام شده است.

برچسب ها: آغاز سالتحصیلی جدید ، بسته نوشت افزار
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