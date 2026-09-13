باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نبود زیرساخت مناسب و پل دسترسی در روستای اولادقبای شهرستان دلفان، مشکلات جدی برای اهالی این روستا ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که با آغاز فصل پاییز و افزایش بارندگی‌ها، بیشتر خود را نشان می‌دهد و نگرانی مردم از قطع ارتباط با شهر و دشواری دسترسی به خدمات درمانی را دوچندان می‌کند.

روستای اولادقبای در فاصله ۲۷ کیلومتری نورآباد قرار دارد؛ اما برای اهالی این روستا، این فاصله تنها یک عدد روی نقشه نیست، بلکه مسیری است که در روزهای بارانی می‌تواند به مانعی جدی برای رفت‌وآمد، دسترسی به امکانات ضروری و حتی نجات جان بیماران تبدیل شود.

وقتی باران می‌بارد، راه ارتباطی روستا قطع می‌شود

با رسیدن فصل پاییز و بالا آمدن آب، مسیر دسترسی به روستای اولادقبای با مشکل مواجه شده و ارتباط اهالی با مناطق اطراف و شهر نورآباد در معرض قطع شدن قرار می‌گیرد

نبود پل مناسب و زیرساخت ایمن در این مسیر، رفت‌وآمد اهالی را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، مردم روستا نه‌تنها برای انجام امور روزمره، بلکه برای دسترسی به خدمات ضروری مانند درمان و انتقال بیماران نیز با نگرانی و مشکلات جدی روبه‌رو هستند.

این وضعیت در حالی ادامه دارد که روستاهای مناطق محروم و دورافتاده بیش از هر چیز به راه‌های ارتباطی ایمن و پایدار نیاز دارند؛ راه‌هایی که در تمام فصل‌های سال امکان تردد مردم را فراهم کند و در شرایط بحرانی، مانع دسترسی آنان به خدمات ضروری نشود.

گلایه اهالی؛ «ما احساس خطر می‌کنیم»

یکی از اهالی روستای اولادقبای در گفت‌وگو با خبرنگار، با ابراز نگرانی از وضعیت راه دسترسی روستا، می‌گوید: «ما احساس خطر می‌کنیم. نه جاده داریم و نه پل داریم.»

وی با اشاره به مشکلات درمانی و دشواری انتقال بیماران ادامه می‌دهد: «اگر یکی از ما مریض شود، راهی برای رساندن به‌موقع او به بیمارستان نیست.»

این گفته‌ها نشان می‌دهد که مشکل راه و پل در اولادقبای، تنها یک مطالبه عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت، سلامت و آرامش زندگی مردم ارتباط دارد.

برای خانواده‌های ساکن روستا، هر بارندگی می‌تواند نگرانی تازه‌ای به همراه داشته باشد؛ نگرانی از اینکه اگر فردی بیمار شود، کودکی نیاز به درمان پیدا کند یا حادثه‌ای رخ دهد، آیا امکان انتقال سریع او به مراکز درمانی وجود خواهد داشت یا نه.

مطالبه‌ای برای پایان دادن به مشکلات زیرساختی

اهالی روستای اولادقبای دلفان خواستار توجه جدی مسئولان به وضعیت راه دسترسی و احداث پل مناسب برای این روستا هستند؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست از سوی مردم مناطق روستایی به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی برای توسعه و بهبود کیفیت زندگی مطرح می‌شود.

احداث پل دسترسی ایمن و بهسازی مسیر ارتباطی روستا می‌تواند نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد، کاهش خطرات ناشی از افزایش آب و فراهم شدن امکان دسترسی سریع‌تر به خدمات درمانی و سایر امکانات ضروری داشته باشد.

با توجه به نزدیک شدن فصل پاییز و احتمال افزایش بارندگی‌ها، رسیدگی به این مشکل از اهمیت بیشتری برخوردار است. انتظار می‌رود مسئولان شهرستان دلفان و دستگاه‌های متولی، با بررسی میدانی وضعیت مسیر و اتخاذ تدابیر لازم، برای رفع مشکلات ارتباطی روستای اولادقبای اقدام کنند.

پایانی بر یک نگرانی قدیمی؟

روستای اولادقبای دلفان در فاصله ۲۷ کیلومتری نورآباد قرار دارد، اما نبود زیرساخت مناسب و پل دسترسی، این فاصله را برای اهالی در برخی روزهای سال به مسیری دشوار و پرخطر تبدیل می‌کند.

اکنون که پاییز در راه است، مردم روستا شم‌انتظار اقدامی عملی برای حل این مشکل هستند؛ اقدامی که بتواند راه ارتباطی آنان را ایمن کند و نگرانی از قطع ارتباط و دشواری انتقال بیماران به بیمارستان را کاهش دهد.

مطالبه اهالی اولادقبای روشن است: جاده‌ای مناسب و پلی ایمن برای دسترسی همیشگی به شهر و خدمات ضروری.