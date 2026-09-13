رییس پلیس راهور استان گلستان گفت: حادثه رانندگی در گرگان یک فوتی برجای گذاشت و یک نفر نیز در حالت کما قرار دارد و علت حادثه نیز سرعت بالا و عدم توانایی راننده در کنترل خودرو بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ قاسم قوام گفت: در ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح روز جمعه یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۷ با سه سرنشین جوان از سمت بلوار ناهارخوران گرگان به سمت خیابان ولی عصر با سرعت بالا در حرکت بودند که متاسفانه به دلیل عدم توانایی راننده در کنترل خودرو، وسیله نقلیه به گاردریل زیرگذر برخورد کرده به طوری که موتور خودرو به سمت پیاده پرتاب شد.

سرهنگ قاسم قوام تصریح کرد: در این حادثه سرنشین ۲۴ ساله در عقب خودرو به لاین مخالف زیر گذر پرتاب شد و در دم جان سپرد و همچنین سرنشین دیگر که او هم ۲۴ ساله بود پس از چرخش خودرو به بیرون پرتاب شده و هنوز در کماست و در این بین خوشبختانه راننده سالم است.

او با بیان اینکه پلیس پس از وقوع حادثه در صحنه حاضر شد افزود: گواهینامه راننده گرفته و تا ۶ ماه حق رانندگی از وی سلب شد و همچنین ضمن معرفی وی به دادگاه، به پزشک روانشناسِ فراجا معرفی و در صورت تشخیص مشکل اعصاب و روان راننده، گواهینامه وی ابطال می‌شود.

رییس پلیس راهور استان اظهار کرد: پلیس به شدت با سرعت و سبقت غیرمجاز و هر گونه حرکات نمایشی مخاطره آمیز که جان راننده و دیگر مردم را به خطر می‌اندازد، برخورد می‌کند و بر این اساس، ۷ تا ۲۱ روز خودرو توقیف می‌شود و راننده به مرکز آموزش راهور معرفی و به مدت ۲ ساعت تحت آموزش قرار می‌گیرد.

او با اشاره به اینکه یکی از عوامل بروز چنین حوادثی عدم نظارت والدین بر نوجوانان و جوانان است افزود: مبالغ جریمه بازدارندگی ندارند و این میزان جریمه، کشوری ابلاغ می‌شوند؛ اما باز هم پیشنهاداتی برای افزایش مبالغ جریمه راهنمایی و رانندگی انجام شده است.

سرهنگ قاسم قوام افزود: بیش از ۹۰ درصد تصادفات شدید رانندگی مربوط به افراد زیر ۳۰ سال است و این موضوع هم ایجاب می‌کند که هم آموزش باید قوی‌تر شود و هم کنترل والدین بر فرزندانشان بیشتر شود.

سرهنگ قوام گفت: اگر راننده حالت عادی نداشته باشد گواهینامه وی تا ۶ ماه تعلیق می‌شود و طی این مدت حق رانندگی از راننده سلب خواهد شد و همچنین در صورت تشخیص پزشک معتمد مبنی بر داشتن مشکل اعصاب وروان، گواهینامه وی ابطال می‌شود.

او به شهروندان توصیه کرد:: حتما قوانین راهنمایی و رانندگی رعایت شود چرا که سرقت و سبقت غیرمجاز جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد و آمار‌ها نشان می‌دهد ۳۰ درصد فوتی‌ها را سرعت غیرمجاز خودرو و موتورسیکلت‌ها تشکیل می‌دهند.