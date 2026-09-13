ترامپ با اشاره به نشست صلاله گفت که اگر کشور‌های عربی بخواهند با ایران درباره آینده تنگه هرمز مذاکره کنند، «این تصمیم خود آنهاست».

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به نشست صلاله که فردا برگزار خواهد شد و محوریت آن گفت‌و‌گو درباره تنگه هرمز است، گفت که اگر کشور‌های حاشیه خلیج فارس بخواهند با مقامات ارشد ایرانی گفت‌و‌گو کنند «این تصمیم خودشان است».

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ادعای پیشین خود را تکرار کرد که ایران «شدیداً خواهان توافق است» و همچنین دوباره گفت که جنگ یا پیش از انتخابات کنگره در آبان یا بلافاصله پس از آن پایان خواهد یافت.

نشست صلاله برای فردا (دوشنبه) برنامه‌ریزی شده و قرار است در آن ایران، عراق و کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره وضعیت تنگه هرمز گفت‌و‌گو کنند. موضوع اصلی نشست، تنگه هرمز و بازگرداندن یا تسهیل کشتیرانی تجاری است.

ایران می‌گوید که هدف از این گفتگوها، ایجاد «درک بهتر» میان کشور‌های منطقه است.

طبق گزارش‌ها، ایران و عمان روی یک مسیر دریایی جدید برای عبور کشتی‌ها کار کرده‌اند؛ اما عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران تأکید کرده توافق تهران و مسقط به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، تنگه هرمز ، صلاله در عمان
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