رئیس جمهور آمریکا گفت که اوکرین باید حمله به پالایشگاه‌های روسیه را متوقف کند و هشدار داد که این حملات سبب اختلال در بازار انرژی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  دونالد ترامپ از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواست حملات نظامی به پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند و هشدار داد که این عملیات باعث کمبود جهانی سوخت می‌شود. 

رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت: «زلنسکی باید یک کار انجام دهد. او باید از هدف قرار دادن گازوئیل در روسیه دست بردارد. می‌تواند چیز‌های دیگری را هدف قرار دهد، اما نه گازوئیل، چون دارد باعث کمبود گازوئیل می‌شود».

ترامپ مدعی شد که اختلال‌های کنونی در بازار گازوئیل ناشی از تنش‌ها در آسیای غربی نیست، بلکه از جنگ میان روسیه و اوکراین سرچشمه می‌گیرد.

او گفت که واشنگتن این موضوع را مستقیماً با رئیس‌جمهور اوکراین مطرح کرده و تأکید کرده است که مقامات آمریکایی نمی‌خواهند کی‌یف پالایشگاه‌ها را هدف قرار دهد.

ترامپ گفت نیرو‌های اوکراینی «اهداف زیادی برای حمله در اختیار دارند» و «از بین بردن ظرفیت تولید گازوئیل روسیه به جهان آسیب می‌زند».

در هفته‌های اخیر، حملات متقابل روسیه و اوکراین شدت گرفته و دو طرف علاوه بر اهداف نظامی، زیرساخت‌های انرژی و لجستیکی یکدیگر را نیز هدف قرار داده‌اند. روسیه با موج‌های گسترده پهپادی و موشکی به زیرساخت‌های انرژی اوکراین حمله کرده و همزمان اوکراین حملات دوربرد خود را به پالایشگاه‌ها، تأسیسات نفت و گاز و مراکز لجستیکی داخل روسیه افزایش داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، دونالد ترامپ ، پالایشگاه نفت
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