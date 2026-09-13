باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - معاملات بورس ایران امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در حالی به پایان رسید که بازار پس از یک شروع قدرتمند، در میانه معاملات با افزایش عرضه در برخی نمادها مواجه شد، اما در نهایت توانست بخش قابل توجهی از رشد خود را حفظ کند و یک روز بسیار خوب دیگر را در کارنامه بازار سهام به ثبت برساند.
در ادامه ملیکا برقیزاده کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شروع معاملات امروز بسیار قدرتمند بود و شاخصهای بازار در همان دقایق ابتدایی رشد قابل توجهی را تجربه کردند. شاخص کل حتی تا محدوده ۷ میلیون و ۴۶۴ هزار واحد پیش رفت و در آن مقطع رشد حدود ۱۸۶ هزار واحدی را به ثبت رساند.
او افزود: با این حال، در ادامه معاملات فشار فروش در بخشی از نمادها افزایش پیدا کرد و شاخص کل از سقف روزانه خود فاصله گرفت. در پایان معاملات، شاخص کل با رشد ۱۵۳ هزار و ۸۶۲ واحدی، معادل ۲.۱۱ درصد افزایش، در ارتفاع ۷ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۴۵۱ واحد ایستاد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: شاخص کل هموزن نیز ۳۰ هزار و ۷۴ واحد رشد کرد و با افزایش ۱.۵۲ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۲ هزار و ۶۶۰ واحد رسید؛ بنابراین با وجود عقبنشینی شاخصها از بالاترین سطوح روز، عملکرد هر دو شاخص همچنان مثبت و قدرتمند بود.
برقیزاده ادامه داد: مهمترین تغییر فضای معاملات نسبت به ابتدای روز، افزایش عرضه در برخی نمادها بود. این فشار فروش باعث شد بخشی از رشد اولیه شاخصها از دست برود، اما شدت عرضهها به اندازهای نبود که بتواند روند کلی بازار را معکوس کند.
او اظهار کرد: در پایان معاملات، ۶۵۳ نماد در محدوده مثبت قرار داشتند و ۲۰۶ نماد با افت قیمت مواجه شدند؛ بنابراین اگرچه نسبت نمادهای مثبت و منفی نسبت به ساعات ابتدایی بازار متعادلتر شد، همچنان تعداد نمادهای سبزپوش فاصله قابل توجهی با نمادهای منفی داشت.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بیشترین افزایش عرضه نیز در نمادهای خودرویی مشاهده شد و این گروه در میانه معاملات فشار فروش بیشتری را تجربه کرد. با این حال، عرضه در این بخش نیز نتوانست فضای کلی بازار را به سمت منفی شدن سوق دهد.
برقیزاده افزود: جریان نقدینگی همچنان یکی از نقاط قوت معاملات امروز بود. در پایان بازار، ۵۴۶۷ میلیارد تومان پول به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی وارد شد.
او بیان کرد: در سمت مقابل، صندوقهای درآمد ثابت با خروج ۲۸۳۱ میلیارد تومان پول مواجه شدند. این جابهجایی منابع همچنان نشان میدهد که بخشی از نقدینگی در حال خروج از داراییهای کمریسکتر و ورود به بازار سهام است.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص ارزش معاملات نیز گفت: نکته قابل توجه درباره ارزش معاملات، روند متفاوت آن در دو نیمه بازار بود. در نیمه ابتدایی معاملات، قفل بودن تعداد زیادی از نمادها در صف خرید باعث شده بود ارزش معاملات نسبت به زمان مشابه روز قبل پایینتر باشد. زمانی که تعداد زیادی از نمادها در صف خرید قرار دارند، بخشی از تقاضای موجود امکان انجام معامله پیدا نمیکند و در نتیجه ارزش معاملات نیز پایینتر میماند.
برقیزاده ادامه داد: اما در نیمه دوم بازار و همزمان با عرضه شدن بخشی از صفوف خرید، معاملات در نمادهای بیشتری انجام شد و گردش نقدینگی افزایش پیدا کرد. در نهایت ارزش معاملات به محدوده ۴۹ هزار میلیارد تومان رسید که سطح مناسبی محسوب میشود و بالاتر از میانگین ارزش معاملات روزهای اخیر قرار دارد.
او درباره معاملات روز دوشنبه اظهار کرد: با توجه به روند معاملات امروز، ورود نقدینگی و قدرت تقاضا، سناریوی محتمل برای بورس در روز دوشنبه، شروعی مثبت و ادامه تقاضا در بخش ابتدایی معاملات است. با این حال، در صورت افزایش عرضه در نمادهای بزرگ و شناسایی سود توسط معاملهگران، احتمال نوسانی شدن بازار در نیمه دوم معاملات وجود دارد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: رشدهای اخیر بازار با شتاب قابل توجهی همراه بوده است و همین موضوع میتواند بخشی از معاملهگران را به سمت ذخیره سود سوق دهد. بنابراین، در حالی که برآورد کلی برای معاملات فردا همچنان مثبت است، انتظار تکرار رشد سنگین روز یکشنبه چندان محتمل نیست و بازار میتواند با نوسانات بیشتری همراه شود.
برقیزاده گفت: شاخص کل اکنون در محدودهای قرار گرفته که حفظ تقاضا و ورود نقدینگی جدید اهمیت بیشتری پیدا میکند. عبور موفق از سقفهای جدید میتواند زمینه را برای ادامه حرکت صعودی فراهم کند، اما افزایش عرضه و کاهش ارزش معاملات میتواند زمینهساز یک اصلاح کوتاهمدت شود.
او افزود: از سوی دیگر، ادامه رشد شاخص هموزن اهمیت زیادی دارد. اگر در معاملات فردا نیز نمادهای کوچک و متوسط مورد توجه خریداران قرار بگیرند، میتوان این موضوع را نشانهای از تداوم قدرت جریان صعودی در کلیت بازار دانست.