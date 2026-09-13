رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس، همایش اقتصادی سران عضو بریکس و بریکس پلاس، دهلی‌نو را به مقصد تهران ترک کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهور پس از شرکت و سخنرانی در اجلاس سران کشور‌های عضو بریکس، همایش اقتصادی سران عضو بریکس و بریکس پلاس با بدرقه شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند، دهلی‌نو را به مقصد تهران ترک کرد.

پزشکیان در جریان این سفر سه روزه با رؤسای جمهور هند و آفریقای جنوبی، نخست‌وزیران مالزی، هند و اتیوپی و ولیعهد ابوظبی دیدار و درباره گسترش روابط دوجانبه و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌و‌گو کرد.

نشست صمیمانه با رهبران ادیان، نخبگان و بازرگانان کشور هند نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با استقبال گسترده فعالان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هند برگزار شد. در ادامه برنامه‌ها رئیس جمهور در مراسم غرس نهال یادبود همراه با سران کشور‌های عضو بریکس حضور یافت و در گفت‌وگویی با شبکه خبری ایندیا تودی هند به تبیین مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف پرداخت.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، بریکس
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