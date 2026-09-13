باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اله‌داد در نشست هماهنگی گذر از پیک زمستان که با حضور برخط مدیران‌عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق استان‌های شمالی کشور برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در فصل سرد سال، لازم است همه ظرفیت‌های فنی و مدیریتی صنعت برق از هم‌اکنون برای عبور مطمئن از زمستان به کار گرفته شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای زمستان باید از هم‌اکنون و با نگاه پیشگیرانه انجام شود و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، آمادگی شبکه و تجهیزات خود را برای شرایط پیش‌رو به طور مستمر پایش کنند.

اولویت تعمیرات با کریدور‌های اصلی انتقال

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت آغاز فوری برنامه تعمیرات خطوط و پست‌ها، گفت: برنامه تعمیرات شبکه انتقال باید با اولویت کریدور‌های اصلی انتقال انرژی از جنوب به شمال کشور تدوین و اجرا شود تا این مسیر‌ها در فصل سرد از آمادگی کامل برای انتقال و تبادل برق برخوردار باشند.

اله‌داد ادامه داد: برنامه‌های خروج خطوط و تجهیزات برای تعمیرات حتما با ستاد توانیر هماهنگ شود و کریدور‌های اصلی انتقال انرژی در اولویت آماده‌سازی زمستانی قرار گیرند.

آمادگی شبکه متناسب با شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌ها

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی شرایط تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرد، بر برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت تولید و مصرف تأکید کرد و گفت: صنعت برق باید متناسب با شرایط پیش‌رو، همه تمهیدات لازم را برای حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان پیش‌بینی کند.

مدیرعامل توانیر افزود: اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف در این دوره اهمیت ویژه‌ای دارد و لازم است صنایع انرژی‌بر و مشترکان بزرگ از هم‌اکنون برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف هماهنگ شوند.

هماهنگی با صنایع بزرگ برای زمستان

اله‌داد با اشاره به حساسیت برخی صنایع دارای فرآیند تولید پیوسته، بر اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی با این مشترکان تأکید کرد و گفت: برنامه مدیریت مصرف صنایع باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن کمک به پایداری شبکه، از وارد شدن آسیب به فرآیند تولید و تجهیزات صنایع جلوگیری شود.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم با صنایع بزرگ، به‌ویژه صنایعی که توقف طولانی‌مدت برق می‌تواند به خط تولید آنها آسیب وارد کند، باید پیش از آغاز دوره سرد سال انجام شود.

ظرفیت‌های تجدیدپذیر برای تقویت آمادگی شبکه

مدیرعامل توانیر همچنین با قدردانی از اقدامات ساتبا در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، بر تسریع پروژه‌های خورشیدی در نیمه شمالی کشور، به‌ویژه شمال شرق، تأکید کرد و گفت: هر اقدامی که بتواند به افزایش ظرفیت تولید برق در این مناطق و تقویت پایداری شبکه کمک کند، باید با جدیت دنبال شود.

مدیریت مصرف؛ یکی از ارکان عبور از زمستان

اله‌داد با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش تلفات شبکه اظهار داشت: تلاش شرکت‌های توزیع در کاهش تلفات و مدیریت بار طی ماه‌های گذشته قابل تقدیر است و این روند باید در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.

وی افزود: کاهش تلفات، حذف بار‌های غیرمجاز و غیرضروری و مدیریت مصارف قابل کنترل، از محور‌های مهم برنامه آمادگی زمستانی شبکه برق است و شرکت‌های توزیع باید این موضوعات را با جدیت دنبال کنند.

صنعت برق باید در مدیریت مصرف الگو باشد

مدیرعامل توانیر همچنین بر ضرورت آمادگی ساختمان‌ها و تأسیسات صنعت برق برای فصل سرد تأکید کرد و گفت: شرکت‌های صنعت برق باید خود در زمینه مدیریت مصرف الگو باشند و از هم‌اکنون موضوعاتی مانند عایق‌بندی ساختمان‌ها، بهینه‌سازی سیستم‌های گرمایشی و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف در پست‌ها و تأسیسات را در دستور کار قرار دهند.

اله‌داد خاطرنشان کرد: هدف اصلی مجموعه اقدامات زمستانی، افزایش آمادگی شبکه، کاهش ریسک‌های فنی و عملیاتی و فراهم کردن شرایط لازم برای تأمین پایدار برق مشترکان در فصل سرد سال است.

منبع: توانیر