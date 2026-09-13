حمله به خط لوله اصلی عربستان، صادرات نفت این کشور را مختل کرده و گفته شده ذخایر این کشور در بندر ینبع فقط برای پنج تا هفت روز آینده کافی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دو روز پس از متوقف شدن خط لوله شرق به غرب عربستان، خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد که ریاض در شهر بندری «ینبع» در ساحل دریای سرخ، تنها به اندازه پنج تا هفت روز نفت ذخیره دارد. 

این منابع افزودند عربستان مقدار کمتری نفت نیز در مصر ذخیره کرده است.

خط لوله شرق به غرب عربستان، یک مسیر نفتی به طول حدود ۱۲۰۰ کیلومتر است که نفت را از میادین و تأسیسات نفتی شرق این کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند.

این خط لوله به عربستان اجازه می‌داد بخشی از نفت خود را بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند، اما روز جمعه هدف حمله چند پهپاد قرار گرفته و بنابراین متوقف شد. گفته شده حملات در مناطق ریاض و مدینه رخ داده و به بخش‌هایی از زیرساخت خط لوله آسیب زده است.

مقامات سعودی هنوز زمان مشخصی برای ازسرگیری فعالیت این خط لوله اعلام نکرده‌اند. در همین حال، خبرگزاری رویترز می‌گوید ادامه اختلال در این خط لوله، می‌تواند ۴ درصد از عرضه جهانی نفت را مختل کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ذخایر نفت ، صادرات نفت ، عربستان
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