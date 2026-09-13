باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی گفت: هر کدام از ما در هر جایگاه و مقامی که قرار داریم نسبت به شهدا تکلیف داریم و مهمترین تکلیف ما ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

دبیر کل دومین کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید استان نیز در این جلسه گفت:کنگره شهدا یک رویداد بزرگ فرهنگی و جریان ساز در سطح کشور است.

سردار سید موسی حسینی افزود:در راستای برگزاری دومین کنگره که هفتم آبانماه امسال در گلستان برگزار می‌شود، بیست کمیته تخصصی ذیل ستاد برگزاری مراسم شکل گرفته است.

رییس مجمع خیران گلستان نیز در این جلسه گفت:جامعه امروز ما نیازمند هر چه بیشتر تبیین و بهره گیری از مقام عالی شهداست.

محمود ابراهیمی افزود:راه شهیدان والامقام مسیر درست کار و زندگی را به ما نشان می‌دهد و هر کسی بتواند از آن بهره‌مند شود عاقبت بخیر خواهد شد.

او افزود:در راستای برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت چهار هزار شهید استان، بهره گیری از ظرفیت نوجوانان و جوانان و استفاده از نقطه نظرات آنان می‌تواند در تبیین فرهنگ ایثار و شهادت تاثیر گذار باشد.