باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این محور اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت راه، عملیات روکش آسفالت و خط‌کشی محور ارومیه تا دهکده چی‌چست اجرا شده است.

وی افزود: رنگ‌آمیزی و ایمن‌سازی سرعتکاه‌ها و همچنین اصلاح و ساماندهی ۱۷ سرعتکاه در این مسیر انجام شده و ۸ سرعتکاه دیگر نیز که نیاز به اصلاح نداشتند، حفظ شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: با توجه به افزایش تردد شهروندان و گردشگران در این محور، عملیات نظافت و پاکسازی مسیر نیز با همکاری شهرداری انجام شده است تا ضمن ارتقای ایمنی، وضعیت ظاهری و خدماتی محور نیز بهبود یابد.

شکری خاطرنشان کرد: بهسازی سطح راه، خط‌کشی، ساماندهی سرعتگاه‌ها و سایر اقدامات ایمنی در محور ارومیه ـ چی‌چست با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تردد شهروندان و گردشگران و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام شده است.

وی تأکید کرد: محور ارومیه ـ چی‌چست به دلیل دسترسی به مجموعه گردشگری چی‌چست و تردد قابل توجه شهروندان و مسافران، نیازمند توجه مستمر در حوزه ایمنی و نگهداری راه است و اقدامات انجام‌شده نیز در همین راستا دنبال می‌شود.