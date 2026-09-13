مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، ایمنی و خدماتی در محور ارومیه ـ دهکده گردشگری چی‌چست، همزمان با برگزاری نهمین جشنواره انگور ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این محور اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود وضعیت راه، عملیات روکش آسفالت و خط‌کشی محور ارومیه تا دهکده چی‌چست اجرا شده است.

وی افزود: رنگ‌آمیزی و ایمن‌سازی سرعتکاه‌ها و همچنین اصلاح و ساماندهی ۱۷ سرعتکاه در این مسیر انجام شده و ۸ سرعتکاه دیگر نیز که نیاز به اصلاح نداشتند، حفظ شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: با توجه به افزایش تردد شهروندان و گردشگران در این محور، عملیات نظافت و پاکسازی مسیر نیز با همکاری شهرداری انجام شده است تا ضمن ارتقای ایمنی، وضعیت ظاهری و خدماتی محور نیز بهبود یابد.

شکری خاطرنشان کرد: بهسازی سطح راه، خط‌کشی، ساماندهی سرعتگاه‌ها و سایر اقدامات ایمنی در محور ارومیه ـ چی‌چست با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب‌تر برای تردد شهروندان و گردشگران و کاهش مخاطرات جاده‌ای انجام شده است.

وی تأکید کرد: محور ارومیه ـ چی‌چست به دلیل دسترسی به مجموعه گردشگری چی‌چست و تردد قابل توجه شهروندان و مسافران، نیازمند توجه مستمر در حوزه ایمنی و نگهداری راه است و اقدامات انجام‌شده نیز در همین راستا دنبال می‌شود.

برچسب ها: ایمن سازی جاده ، نصب سرعتگیر
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