باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه تلویزیونی المسیره گزارش داد که عربستان دو حمله هوایی علیه استان «صعده» در شمال یمن انجام داده است؛ منطقه‌ای که یکی از پایگاه‌های اصلی جنبش انصارالله محسوب می‌شود.

این شبکه همچنین از شلیک توپخانه در شهرستان مرزی منبه در همین استان خبر داد.

طی روز‌های گذشته، حملات هوایی عربستان به شمال و غرب یمن ادامه داشته است. انصارالله می‌گوید که طی ۴۸ ساعت گذشته، ده‌ها حمله هوایی علیه مناطق تحت کنترل این جنبش انجام شده است.

پیش از این، یحیی سریع، سخنگوی انصارالله یمن به عربستان هشدار داد که حملات علیه مردم یمن «بدون پاسخ نخواهد ماند».

منبع: خبرگزاری فرانسه