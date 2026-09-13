باشگاه خبرنگاران جوان - خفگی یکی از حوادثی است که میتواند در مدت کوتاهی جان انسان را به خطر بیندازد؛ حادثهای که ممکن است هنگام خوردن غذا، بازی کودکان یا ورود جسم خارجی به مسیر تنفسی رخ دهد و در صورت واکنش نادرست، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
انسداد راه هوایی باعث میشود جریان هوا به ریهها کاهش پیدا کرده یا بهطور کامل متوقف شود. در چنین شرایطی، تشخیص سریع وضعیت فرد و انجام اقدامات صحیح، اهمیت زیادی دارد؛ چراکه فرصت برای کمک به فرد دچار خفگی بسیار محدود است.
اگر فرد دچار خفگی شده، اما همچنان میتواند سرفه کند یا با دشواری صحبت کند، مهمترین اقدام این است که او را به سرفه کردن تشویق کنید. سرفه مؤثرترین واکنش طبیعی بدن برای خارج کردن جسم خارجی از مسیر تنفسی است.
در این شرایط نباید فرد را مجبور به نوشیدن آب یا خوردن غذا کرد و نباید تلاش کرد با وارد کردن دست به دهان، جسمی را که دیده نمیشود خارج کرد؛ زیرا این اقدامات ممکن است وضعیت را وخیمتر کند.
اگر فرد قادر به صحبت کردن، سرفه کردن یا نفس کشیدن نیست، باید بلافاصله اقدامات کمکهای اولیه برای رفع انسداد راه هوایی آغاز شود.
برای بزرگسالان و کودکان بالای یک سال، فرد امدادرسان باید پشت سر مصدوم قرار بگیرد و ابتدا پنج ضربه نسبتاً محکم با کف دست به ناحیه بین دو کتف وارد کند. در این مرحله باید با دست دیگر مراقب فرد باشد تا در صورت ضعف یا از دست دادن تعادل، زمین نخورد.
اگر جسم خارجی خارج شد، بهتر است فرد برای مدتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد و تنفس او بررسی شود.
اگر پس از ضربههای پشتی، جسم خارجی خارج نشد، باید اقدامات رفع انسداد ادامه پیدا کند. امدادرسان باید پشت فرد قرار بگیرد، یک پای خود را میان پاهای او قرار دهد تا مانع سقوط شود و دستهای خود را در اطراف بدن فرد قرار دهد.
سپس باید مشت خود را در ناحیه مناسب شکم، زیر قفسه سینه و بالای ناف قرار داده و پنج فشار شکمی متوالی وارد کند. ضربههای پشتی و فشارهای شکمی باید به صورت متناوب ادامه پیدا کنند تا جسم خارجی خارج شود یا نیروهای اورژانس به محل برسند.
یکی از اشتباهات رایج هنگام مواجهه با فرد دچار خفگی، تلاش برای خارج کردن جسم با انگشت است. اگر جسم خارجی دیده نمیشود، نباید انگشت را به داخل دهان فرد برد؛ زیرا این کار ممکن است جسم را بیشتر به داخل مسیر تنفسی هدایت کند.
همچنین دادن آب، غذا یا هر ماده دیگری به فردی که دچار خفگی شده، اقدامی نادرست است و میتواند انسداد راه هوایی را تشدید کند.
اگر فرد دچار خفگی بیهوش شد، باید بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت. در صورت آشنایی و تسلط بر اصول احیای قلبی ریوی، عملیات احیا باید آغاز شود و تا رسیدن نیروهای امدادی ادامه پیدا کند.
در این شرایط، تماس سریع با اورژانس و ارائه اطلاعات دقیق درباره وضعیت فرد میتواند در سرعت رسیدن کمک تخصصی مؤثر باشد.
با آغاز فصل سرما، خطر حوادث مرتبط با وسایل گرمایشی نیز افزایش پیدا میکند. استفاده نادرست از بخاری، شومینه، آبگرمکن و سایر وسایل گرمایشی میتواند علاوه بر ایجاد خطر آتشسوزی، زمینه بروز مشکلات تنفسی و مسمومیت را فراهم کند.
تجمع دود و گازهای حاصل از سوختن ناقص در فضای بسته میتواند تنفس افراد را مختل کند. به همین دلیل، بررسی مسیر دودکش، اطمینان از تهویه مناسب محیط و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی اهمیت زیادی دارد.
همچنین نباید کودکان را بدون نظارت در نزدیکی وسایل گرمایشی رها کرد. قرار گرفتن لباس، پرده، اسباببازی یا سایر وسایل قابل اشتعال در مجاورت بخاری نیز میتواند حادثهساز شود.
خفگی حادثهای است که ممکن است در خانه، مدرسه، محل کار، رستوران یا حتی هنگام بازی کودکان اتفاق بیفتد. آشنایی اعضای خانواده با اصول اولیه کمکهای اولیه و نحوه برخورد صحیح با فرد دچار انسداد راه هوایی میتواند در لحظات حساس، تفاوت میان یک حادثه قابل کنترل و یک وضعیت مرگبار باشد.
در چنین حوادثی، حفظ آرامش، اقدام سریع و پرهیز از روشهای نادرست اهمیت زیادی دارد. همچنین در هر شرایطی که وضعیت فرد جدی است، باید در سریعترین زمان ممکن با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت.
منبع: فارس