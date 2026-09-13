سرمربی تراکتور گفت: سعی کردیم کمبودهایمان را با تلاش بیشتر جبران کنیم. قطعاً نبود بیرانوند برای تیم و خط دفاعی مهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور ایران در نشست خبری پیش از دیدار برابر شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: به هر حال نحوه شروع این مسابقات برای ما اهمیت دارد. اینکه فردا امتیاز بگیریم و بهترین عملکرد را داشته باشیم، برای تیم ما مهم است. فردا نیاز داریم با اتکا به کیفیت بازیکنان و تمرکز کامل وارد مسابقه شده و بازی خوبی انجام دهیم.

او ادامه داد: شناخت کافی از تیم حریف داریم و امیدوارم فردا روز خوبی برای ما باشد و موفق باشیم.

نکونام در خصوص تأثیر نبود علیرضا بیرانوند، توضیح داد: از ابتدای لیگ بازیکنان متعددی را از دست دادیم و تمام بازیکنان در اختیارمان نبودند که همگی تأثیرگذار بودند. تیم شرایط را قبول کرده است. با هم بودن می‌تواند کار تیمی را پیش ببرد و سعی کردیم کمبودهایمان را با تلاش بیشتر جبران کنیم. قطعاً نبود بیرانوند برای تیم و خط دفاعی مهم است.

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد: پارسا جعفری را در اختیار داریم. به او اطمینان کامل داریم و آماده است. قطعاً فردا بهترین عملکرد را خواهد داشت.