طولانی‌ترین کیبل‌اسکی کشور در مارینا کاسپین با هدف توسعه ورزش‌های دریایی و ساحلی امروز در منطقه آزاد انزلی به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان – دو لاین کیبل‌اسکی در مارینا کاسپین امروز (یکشنبه ۲۲ شهریور ماه) با هدف توسعه ورزش‌های دریایی و ساحلی، گسترش گردشگری ورزشی و ایجاد زمینه حضور و آموزش علاقه‌مندان به رشته‌های ورزشی مرتبط با دریا با حضور رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان، معاونین و مدیران سازمان و جمعی از فعالان حوزه ورزش‌های دریایی به بهره‌برداری رسید.

مارینا کاسپین که در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی واقع شده، به عنوان نخستین مجتمع مارینای شمال کشور؛ علاوه بر برخورداری از زیرساخت‌های تفریحی و ورزشی دریایی، میزبان نخستین مدرسه بادبانی کشور نیز است، ظرفیتی که زمینه آموزش و استعدادیابی کودکان و نوجوانان در رشته‌های دریایی را فراهم کرده و در مسیر تربیت نسل جدیدی از ورزشکاران و علاقه‌مندان به دریا مورد توجه قرار گرفته است.

مجموعه کیبل‌اسکی مارینا کاسپین منطقه آزاد انزلی با ۳۵۰ متر طول مفید کابل، طولانی‌ترین مسیر کیبل‌اسکی کشور محسوب می‌شود و ظرفیت برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی این رشته را داراست.

 بهره‌برداری از طولانی‌ترین کیبل‌اسکی کشور در مارینا کاسپین

همچنین در کنار کیبل‌اسکی و بادبانی، پدل‌تنیس ساحلی نیز از دیگر رشته‌های ورزشی این حوزه، مورد توجه مجموعه مارینا کاسپین است و زیرساخت‌های آن ایجاد شده و به زودی افتتاح خواهد شد که می‌تواند در توسعه گردشگری ورزشی و تنوع‌بخشی به رشته‌های قابل ارائه به گردشگران و ورزشکاران نقش‌آفرین باشد.

منبع: روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی

برچسب ها: منطقه آزاد انزلی ، گردشگری ورزشی
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