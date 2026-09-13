باشگاه خبرنگاران جوان - شجاع خلیل‌زاده کاپیتان تیم فوتبال تراکتور ایران در نشست خبری پیش از دیدار برابر شباب الاهلی امارات در لیگ نخبگان آسیا اظهار داشت: همیشه بازی اول سخت‌ترین بازی است. مشکلی که داریم این است که تعدادی از بازیکنان اصلی‌مان را در اختیار نداریم و مصدوم شده‌اند؛ بازیکنانی که می‌توانستند خیلی به ما کمک کنند. تمرینات خوبی داشته‌ایم و آماده این بازی سخت هستیم.

او ادامه داد: شباب الاهلی تیم خوبی است و بازیکنان خوبی دارد. دو، سه بازیکن خوب ایرانی هم در این تیم حضور دارند. ما با انگیزه و تمرکز بازی می‌کنیم و انسجام تیمی خود را نشان خواهیم داد. تمامی نکات فنی را آقای نکونام گفته‌اند. امیدوارم بازی خوب و تماشاگرپسندی باشد و برای تراکتور آرزوی موفقیت دارم.

خلیل‌زاده در پاسخ به سؤالی درباره فشردگی مسابقات لیگ ایران و اینکه آیا این موضوع به نفع تراکتور است یا خیر، گفت: شرایط سختی است و اصلاً خوب نیست. میزبانی را از تیم‌های ایرانی گرفته‌اند و نمی‌توانیم در خانه بازی کنیم و مدام روی هوا هستیم. بعد از بازی زمان کافی برای ریکاوری نداریم. بازیکن مصدوم و محروم داریم و شرایط برابری با سایر تیم‌ها نداریم.

او خاطرنشان کرد: امیدوارم فدراسیون و سازمان لیگ به شکلی برنامه‌ریزی کنند که فشار زیادی روی بازیکنان ما وارد نشود. بازیکنانی داریم که به دلیل فشردگی مسابقات و برنامه‌ریزی‌ها، از نظر بدنی شرایط ایده‌آلی ندارند. امیدوارم برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم نتایج خوبی در آسیا کسب کنیم و سربلند باشیم.