یادگار هویت در دستان مادر شهید اکاتی

در اقدامی ارزشمند و در راستای تکریم مقام شامخ شهدا، مدیرکل ثبت احوال استان گلستان به همراه رئیس ثبت احوال شهر خان‌ببین، با حضور در منزل شهید والامقام ناوسروان حامد اکاتی، شناسنامه شهید را به مادر گرانقدر شهید تقدیم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - در اقدامی ارزشمند و در راستای تکریم مقام شامخ شهدا، مدیرکل ثبت احوال استان گلستان به همراه رئیس ثبت احوال شهر خان‌ببین، با حضور در منزل شهید والامقام ناوسروان حامد اکاتی، شناسنامه شهید را به مادر گرانقدر شهید تقدیم کردند.

این دیدار، جلوه‌ای از احترام به خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت یاد و نام بزرگ‌مردانی است که عزت، امنیت و آرامش امروز میهن، مرهون ایثار و فداکاری آنان است.

بی‌تردید، شناسنامه شهید تنها یک سند هویتی نیست؛ بلکه برگ زرینی از تاریخ پرافتخار این سرزمین و یادآور رشادت فرزندی است که نامش تا همیشه در قلب مادر و حافظه ملت ایران جاودانه خواهد ماند.

برچسب ها: شهدا ، ایثار و فداکاری
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