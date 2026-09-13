بارسلونا در هفته پنجم لالیگا با نمایش هجومی و درخشش لامین یامال، لوانته را در دیداری تماشایی ۴ بر ۲ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بارسلونا در هفته پنجم لالیگا میهمان لوانته بود و در دیداری پرگل و جذاب موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ به پیروزی برسد.

بارسلونا خیلی زود و در دقیقه ۵ با گل ژاوی اسپارت از حریف پیش افتاد و لامین یامال در دقیقه ۱۹ اختلاف را به ۲ گل رساند تا نیمه نخست با برتری ۲ بر صفر آبی‌واناری‌ها به پایان برسد.

یامال در دقیقه ۴۸ بار دیگر دروازه لوانته را باز کرد تا بارسلونا ۳ بر صفر پیش بیفتد. لوانته در ادامه با گل‌های ایوان رومرو در دقیقه ۷۹ و روژه بروگه در دقیقه ۸۸ به بازی برگشت، اما بارسلونا در وقت‌های تلف‌شده توسط کریم آدیمی به گل چهارم رسید و پیروزی خود را قطعی کرد.

با این نتیجه، بارسلونا همچنان به روند موفقیت‌آمیز خود در آغاز فصل ادامه داد.