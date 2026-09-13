بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هند امروز (یکشنبه) اعلام کرد که یک کشتی تجاری با خدمه هندی در نزدیکی سواحل عمان در تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته است.
به گفته وزارت خارجه این کشور، ۱۳ نفر از خدمه نجات یافتهاند، اما یک نفر همچنان مفقود است.
این وزارتخانه اعلام کرد: «سفارت ما در عمان از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد و با مقامهای عمانی در عملیات جستوجو و نجات که همچنان ادامه دارد، همکاری میکند».
هنوز منشا این حمله مشخص نشده و وزارت خارجه هند هم در بیانیه خود، اشارهای به آن نکرده است.
تردد کشتیها از تنگه حیاتی هرمز همچنان بسیار پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ است. ایران قرار است فردا در نشستی با حضور کشورهای منطقه، امنیت دریایی در این تنگه را بررسی کند.
منبع: آناتولی