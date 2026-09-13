کونگ‌فوکاران استان کرمان در فینال انتخابی تیم ملی با کسب ۲ مدال طلا و عنوان نایب‌قهرمانی بخش تیمی، جواز حضور در تیم ملی را به دست آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ مسابقات رینگی فینال انتخابی تیم ملی طی دو روز به میزبانی استان تهران برگزار شد و کونگ‌فوکاران کرمانی با کسب دو مدال طلا و مدال‌های رده‌بندی، کرمان را به مقام دوم تیمی رساندند.

در این رقابت‌ها، علی نکویی و کامیاب جعفری‌نژاد با ایستادن بر سکوی نخست، به عضویت تیم ملی درآمدند و قرار است به‌زودی در اردو‌های تیم ملی حضور پیدا کنند.

همچنین علی گلستانی و سبحان بنی‌اسد دیگر نمایندگان کرمان در این مسابقات بودند که با کسب مدال‌های رده‌بندی، در کسب عنوان نایب‌قهرمانی تیمی برای استان کرمان نقش داشتند.

برچسب ها: مسابقات کونگ فو ، انتخابی تیم ملی ، اخبار ورزشی کرمان
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