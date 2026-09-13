باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - در این رویداد، بر ضرورت انتقال تاریخ دفاع مقدس و حماسههای مردم کردستان به نسل جدید تأکید شد.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان، در این مراسم با اشاره به اهمیت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: نخستین آیات قرآن کریم با فرمان «اقرأ» آغاز شده و این موضوع نشاندهنده جایگاه فرهنگ، مطالعه، علم و اندیشه در شکلگیری نگرش و باورهای انسان است.
حجتالاسلام طاها توکلی افزود: کتاب ماندگار تنها یک اثر برای مطالعه نیست، بلکه باید به آبشخور معرفتی مخاطب، چراغ راه اندیشمندان و پژوهشگران و رسالتی برای آیندگان تبدیل شود؛ به همین دلیل کتابهای حوزه دفاع مقدس نیز فراتر از یک روایت تاریخی هستند و میتوانند ارزشهای انسانی و اجتماعی را به نسلهای آینده منتقل کنند.
وی ادامه داد: کتابهای دفاع مقدس میتوانند زمینهای برای بازشناسی هویت ملی و اعتقادی نسل جدید باشند؛ چراکه در دل خاطرات، روایتها، نامهها و حوادث آن دوران، مفاهیمی همچون ایثار، ازخودگذشتگی، حب وطن، غیرت دینی و ملی و مسئولیتپذیری نهفته است و بازخوانی این مفاهیم میتواند نسل امروز را با ریشههای شکلگیری امنیت و اقتدار کشور آشنا کند.
حجتالاسلام توکلی با اشاره به اینکه بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز شاهد حوادث سالهای نخست انقلاب و دوران دفاع مقدس نبودهاند، گفت: باید میان تجربه نسلهای گذشته و واقعیتهای امروز پیوند برقرار شود و این انتقال مفاهیم از مسیر کتاب و کتابخوانی صورت گیرد تا نسل جدید ضمن شناخت شخصیتهایی همچون شهید محمد بروجردی و پیشمرگان مسلمان کرد، با انگیزهها و مبانی معرفتی مجاهدت آنان نیز آشنا شود.
نماینده ولیفقیه در سپاه بیتالمقدس کردستان خاطرنشان کرد: بازخوانی حوادث و محدودیتهای سالهای نخست انقلاب و تجربه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، میتواند به تقویت امید و تابآوری در جامعه کمک کند و برای نسلهای آینده چراغ راه باشد؛ چراکه دشمنیها همچنان ادامه دارد و در قالب جنگ ترکیبی و شناختی دنبال میشود و افزایش آگاهی، مطالعه و شناخت درست واقعیتها میتواند جامعه را در برابر این هجمهها مقاومتر کند.
فاتحان غرب» روایت حماسههای کردستان است
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس کردستان نیز در این رویداد با اشاره به رونمایی از مجموعه «فاتحان غرب» گفت: این مجموعه در راستای دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان تهیه شده و شامل ۱۲ جلد کتاب درباره استانهای غرب و شمالغرب کشور است که چهار عنوان در پنج جلد به استان کردستان اختصاص دارد.
سردار سعید شعبانی با اشاره به دشواری ثبت و تدوین تاریخ دفاع مقدس در کردستان بیان کرد: حوادث و درگیریهای سالهای نخست انقلاب در این استان با آنچه در جبهههای جنوب و میانی کشور رخ داد، تفاوت داشت و به همین دلیل نگارش کتاب درباره این مقطع تاریخی کاری سخت و پرمشقت بوده است.
وی ادامه داد: «جاده زیر دید» به رشادتهای رزمندگان در بانه، «نبرد در باران» به حماسهآفرینی رزمندگان در سقز، «دلیران در دژ» به فداکاری نیروهای ارتش و مردمی در سنندج و «نزدیکتر از برادر» به حوادث و رشادتهای رزمندگان در مریوان پرداخته است.
سردار شعبانی با تأکید بر اینکه امنیت امروز کردستان حاصل فداکاریها و خونهای فراوان است، گفت: نسل جوان و نوجوان باید بداند امنیت پایدار امروز استان به آسانی به دست نیامده و برای آن رنجها و فداکاریهای زیادی صورت گرفته است. پویش «فاتحان غرب» نیز با هدف آشنایی نسل جدید با حماسههای دفاع مقدس، شناخت جریانهای معاند و تجزیهطلب و معرفی فرماندهان، شهدا و مجاهدانی برگزار میشود که برای حفظ امنیت این منطقه تلاش کردند.
۱۵۰۰ نفر در پویش «روایت فاتحان غرب» شرکت کردند
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان، نیز با اشاره به برگزاری پویش «روایت فاتحان غرب» گفت: این پویش همزمان با شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی آغاز شده و تا ۱۳ آبان ادامه دارد و هدف اصلی آن زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای دفاع مقدس و شهدای غرب کشور است.
معصومه حسنیخونسار افزود: کردستان سرزمین ایستادگی، مقاومت و حماسه است که بخش زیادی از این حماسهها کمتر روایت شده و این پویش تلاش میکند نقش رزمندگان اسلام در تأمین امنیت و دفاع از اراضی کشور، فرهنگ ایثار و شهادت و هویت تاریخی و فرهنگی شهرهای استان را برای نسل جوان تبیین و معرفی کند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان کردستان با اشاره به مشارکت حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر در این پویش بیان کرد: در ماههای گذشته برنامههای مختلفی برای معرفی این آثار در صداوسیما، کتابخانههای عمومی، شهرستانهای بانه و مریوان، نشستهای نقد و بررسی و حتی موکب مرز باشماق برگزار شده است.
حسنیخونسار از عموم مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، برای مشارکت در این پویش دعوت کرد و گفت: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه کتاب، فایل الکترونیکی کتابها را دریافت و در قالبهای چهارگزینهای، معرفی کتاب و روایتگری در مسابقه شرکت کنند و یا نسخه فیزیکی آثار را از کتابخانههای عمومی استان امانت بگیرند.
برگزاری این رویداد در دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان، فرصتی برای معرفی بخشی از تاریخ معاصر استان و روایت نقش شهدا، رزمندگان و مردم مناطق غرب کشور در دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران بود؛ روایتهایی که برگزارکنندگان آن تأکید دارند باید از طریق کتاب و فعالیتهای فرهنگی به نسلهای آینده منتقل شود.