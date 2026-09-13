باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس باصفا، مدیر سامانه هوشمند سوخت، با اشاره به اجرای طرح اصلاح تخصیص سوخت گفت: هدف اصلی این طرح، اصلاح نحوه تخصیص سوخت است؛ چراکه بررسی داده‌ها نشان می‌داد بخش قابل توجهی از سهمیه‌ای که به خودروها اختصاص پیدا می‌کند، مصرف نشده و قسمت زیادی از آن به سمت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها منتقل می‌شود.

وی افزود: بر اساس تحلیل داده‌های مصرف، اصلاح سهمیه‌ها در دو مرحله انجام شد. در گام نخست که از آذرماه اجرا شد، تلاش کردیم بخشی از میزان مصرف را کاهش دهیم که طبق گزارش‌های دریافتی، این اقدام تا حدی به کاهش مصرف منجر شده است.

نحوه تخصیص سهمیه به خودروهای نوشماره گران‌قیمت

باصفا درباره نحوه تخصیص سهمیه به خودروهای نوشماره با ارزش بیش از یک میلیارد تومان نیز اظهار کرد: این خودروها سهمیه عادی دریافت می‌کنند و سهمیه آنها شامل نرخ‌های اول و دوم است، اما نرخ سوم با نرخ ۱۰ هزار تومان در کارت هوشمند آنها وجود ندارد.

مدیر سامانه هوشمند سوخت در ادامه درباره اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف سوخت در استان‌های مرزی گفت: در دو استان کرمان و سیستان و بلوچستان و همچنین سایر استان‌های مرزی، با توجه به سیاست‌هایی که تاکنون اعمال شده، تلاش شده است فشار کمتری به مردم عادی وارد شود و در عین حال عرضه خارج از شبکه و قاچاق سوخت کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به نتایج اجرای این طرح‌ها در کرمان و سیستان و بلوچستان بیان کرد: این طرح در هر دو استان بسیار موفق بوده است و برآوردها نشان می‌دهد روزانه حدود ۷۰۰ هزار لیتر از خروج سوخت از شبکه و قاچاق آن در این دو استان جلوگیری شده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

احتمال اجرای مدل سهمیه‌ای جدید در خراسان جنوبی

باصفا درباره وضعیت سهمیه سوخت در استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان توضیح داد: در این دو استان علاوه بر سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومان، سازوکار دیگری نیز برای عرضه سوخت با نرخ ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی درباره احتمال اجرای این مدل در سایر استان‌ها گفت: برای چند استان دیگر نیز برنامه‌ریزی‌هایی در این زمینه انجام شده و خراسان جنوبی نیز متقاضی اجرای این طرح بوده است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت ادامه داد: البته اجرای این طرح نیازمند تصویب در کارگروه مربوطه و طی مراحل قانونی است و هنوز مصوبه نهایی در این زمینه صادر نشده است.

اجرای یک فرمول واحد برای سهمیه سوخت در کشور

باصفا در پایان با اشاره به موضوع «سوئیچ سهمیه» گفت: اگر سوئیچ سهمیه که درباره آن صحبت شده، اجرایی شود، تخصیص سهمیه در سراسر کشور بر اساس یک فرمول مشخص انجام خواهد شد و تلاش می‌کنیم با اجرای این مدل، مشکلات موجود در زمینه تخصیص و مدیریت سهمیه سوخت برطرف شود.