مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آغاز خرید حمایتی مرغ تولید داخل خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار و با هدف تقویت ذخایر راهبردی، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش ظرفیت مدیریت بازار انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز جعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: در پی تصویب مجوز افزایش ذخایر راهبردی گوشت مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور، این مجموعه از ۲۳ شهریورماه فرآیند تأمین و ذخیره‌سازی مرغ تولید داخل را آغاز خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، مرغ‌های با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، به‌صورت منجمد و شیرینگ‌پک‌شده و با نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان، تحویل درب سردخانه از تولیدکنندگان پذیرفته می‌شود.

جعفری با تأکید بر اینکه اجرای این طرح در چارچوب سیاست‌های ستاد تنظیم بازار کشور صورت می‌گیرد، تصریح کرد: صیانت از تولید داخلی، ایجاد اطمینان در میان تولیدکنندگان، تأمین پایدار نیاز کشور و برخورداری از پشتوانه کافی برای مدیریت بازار در شرایط ضروری، از مهم‌ترین اهداف این برنامه است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور ادامه داد: با توجه به شرایط تولید و تحولات بازار، این شرکت آمادگی دارد متناسب با میزان عرضه و نیاز کشور، نسبت به تأمین و نگهداری محصول اقدام کند تا امکان مداخله مؤثر و به‌موقع در مواقع مورد نیاز فراهم باشد.

وی از تولیدکنندگان خواست محصول واجد شرایط خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده عرضه کنند و ادامه داد: مرغ‌های منجمد و شیرینگ‌پک‌شده با وزن ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم، با نرخ مصوب ۳۳۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و تحویل درب سردخانه، مشمول این برنامه خواهند بود.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار‌مرغ ، قیمت مرغ
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۸ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
نوشدارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی !!!!
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