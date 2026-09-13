باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - عبدالعلی کیان‌مهردر بازدید میدانی از مرکز عمل‌آوری میگو در شهرستان گمیشان، با اشاره به ظرفیت چهار هزار هکتاری مزارع پرورش میگو افزود: در حال حاضر ۸ مرکز فرآوری میگو در استان گلستان فعال است و با بهره‌برداری از یک واحد جدید در هفته آینده، تعداد مراکز عمل‌آوری میگو در استان به ۹ واحد خواهد رسید.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی واحد جدید، تصریح کرد: با توسعه این مراکز، زمینه اشتغال حدود ۲ هزار نفر در حوزه فرآوری میگو در استان فراهم خواهد شد و بخش قابل توجهی از محصول فرآوری‌شده نیز با هدف حضور در بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش میگو از اولویت‌های اقتصادی استان است و روند توسعه واحد‌های فرآوری با هدف افزایش اشتغال، رونق تولید و تقویت صادرات با جدیت دنبال خواهد شد.