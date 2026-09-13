معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان گفت: صنعت پرورش میگو علاوه بر ظرفیت بالای تولید و صادرات، نقش مهمی در ایجاد اشتغال به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویعبدالعلی کیان‌مهردر بازدید میدانی از مرکز عمل‌آوری میگو در شهرستان گمیشان، با اشاره به ظرفیت چهار هزار هکتاری مزارع پرورش میگو افزود: در حال حاضر ۸ مرکز فرآوری میگو در استان گلستان فعال است و با بهره‌برداری از یک واحد جدید در هفته آینده، تعداد مراکز عمل‌آوری میگو در استان به ۹ واحد خواهد رسید.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰ میلیارد تومانی برای راه‌اندازی واحد جدید، تصریح کرد: با توسعه این مراکز، زمینه اشتغال حدود ۲ هزار نفر در حوزه فرآوری میگو در استان فراهم خواهد شد و بخش قابل توجهی از محصول فرآوری‌شده نیز با هدف حضور در بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

کیان‌مهر در پایان تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش میگو از اولویت‌های اقتصادی استان است و روند توسعه واحد‌های فرآوری با هدف افزایش اشتغال، رونق تولید و تقویت صادرات با جدیت دنبال خواهد شد.

برچسب ها: میگو ، پرورش میگو
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