سرپرست معاونت املاک و حقوقی راه و شهر سازی کردستان از رفع تصرف ۹۵ هزارو ۶۰۸ مترمربع از اراضی استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ زانیار زندی گفت: در پی گشت‌زنی نیرو‌های یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در سطح استان، ۴۸ فقره به مساحت ۹۵ هزار و ۶۰۸ مترمربع از اراضی ملی شناسایی و رفع تصرف شد.

وی ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده در استان را پنج هزار و ۲۶۳ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: متصرفان در این اراضی اقدام به دیوارکشی، احداث بنا، و فنس‌کشی کرده بودند که با پیگیری یگان حفاظت و صدور آرای قضایی، عملیات خلع ید انجام و اراضی به اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان بازگردانده شد.

وی با اعلام اینکه از۴۸ فقره تصرف زمین، ۴۵ فقره مربوط به شهر سنندج است، تاکید کرد: صیانت از اراضی ملی و دولتی و پیشگیری از زمین‌خواری با جدیت در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد و گشت‌های حفاظتی به صورت مستمر در حوزه استحفاظی استان انجام می‌شود.

زندی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از اراضی ملی و دولتی گفت: گزارش‌های مردمی نقش موثری در شناسایی به‌موقع تصرفات و جلوگیری از تداوم تخلفات دارد و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به زمین‌خواری و هرگونه دخل و تصرف یا تعرض به اراضی ملی و دولتی را به یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان اعلام کنند.

منبع: راه و شهرسازی کردستان

برچسب ها: کردستان ، رفع تصرف اراضی ملی ، راه وشهرسازی کردستان
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