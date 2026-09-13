رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان از امکان تردد کامیون‌های ایرانی از مرز این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی انتشار برخی اخبار مربوط به بسته‌شدن مرز گرجستان به روی کامیون‌های ایرانی، سیده فاطمه مقیمی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستان از تردد کامیون‌های ایرانی در این مسیر خبر داد و گفت: تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره توقف یا ممنوعیت تردد کامیون‌ها از مرز گرجستان به این اتاق اعلام نشده است.

وی درباره آخرین وضعیت عبور و مرور در مرز گرجستان، گفت: اگرچه توقف پرواز‌ها به این کشور اعلام شده است، اما تاکنون هیچ موردی مبنی بر توقف تردد کامیون‌ها گزارش نشده است.

این فعال اقتصادی افزود: حتی روز گذشته نیز کامیون‌های ایرانی در مسیر گرجستان حرکت کرده و وارد این کشور شده‌اند و در این زمینه با مشکلی مواجه نشده‌اند.

رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان تصریح کرد: تاکنون هیچ ممنوعیت یا توقفی برای تردد کامیون‌ها در مرز گرجستان اعلام نشده است.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

برچسب ها: مرز ایران ، گرجستان ، اتاق بازرگانی ایران
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