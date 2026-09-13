باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر آسیابی در نشست با استاندار البرز با اشاره به مأموریت ویژه رئیس قوه قضائیه در خصوص تعطیلی زندان رجاییشهر و انتقال زندانیان اظهار کرد: با وجود تخلیه زندان، تا زمانی که دیوارهای محصورکننده آن جمعآوری نشود، فرآیند مولدسازی و واگذاری اراضی با دشواری مواجه خواهد بود.
وی افزود: وجود دیوارهای پیرامونی موجب میشود سرمایهگذاران و متقاضیان نسبت به خرید و سرمایهگذاری در این اراضی استقبال لازم را نداشته باشند، چراکه وضعیت زمین از نظر دسترسی، حدود و امکان بهرهبرداری برای آنان شفاف نیست.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: دستور رئیس قوه قضائیه برای تخریب دیوارهای زندان پیش از این صادر شده بود و در جریان سفر به استان البرز نیز بار دیگر بر اجرای این دستور تأکید شد؛ بر همین اساس، اجرای عملیات تخریب باید بدون وقفه دنبال شود.
آسیابی با اشاره به آغاز عملیات تخریب دیوارهای زندان رجاییشهر گفت: بخشی از عملیات پیش رفته بود اما به دلیل شرایط خاص کشور و وقفه ایجادشده، کار متوقف شد. اکنون با هماهنگیهای انجامشده، مجری پروژه مشخص شده و عملیات مجدداً آغاز شده است.
وی تاکید کرد: از همینجا مأموریت داده شد که عملیات تخریب دیوارها بهصورت سهشیفته و شبانهروزی ادامه پیدا کند و هیچ تشریفات اداری یا مسئله قراردادی نباید مانع اجرای سریع دستور رئیس قوه قضائیه شود.
رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه پیمانکار نیز برای اجرای سریع پروژه اعلام آمادگی و تعهد کرده است، گفت: این پروژه از نظر حجم عملیات، پروژهای نیست که نیازمند زمان طولانی باشد و باید با بسیج امکانات و ظرفیتهای موجود، در سریعترین زمان ممکن به پایان برسد.
آسیابی افزود: مسائل مالی، نظارت و هماهنگیهای مرتبط با اجرای پروژه نیز باید بهصورت همزمان پیگیری شود تا هیچ وقفهای در روند عملیات ایجاد نشود و کار از مسیر اجرایی خارج نشود.
وی با تاکید بر اینکه زندان رجاییشهر اکنون یک مجموعه تخلیهشده است، اظهار کرد: با توجه به اینکه زندان تعطیل و زندانیان منتقل شدهاند، ضرورت دارد دیوارهای پیرامونی نیز هرچه سریعتر جمعآوری شود تا این مجموعه از وضعیت فعلی خارج شده و امکان استفاده از ظرفیتهای آن فراهم شود.
رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: تخریب دیوارهای زندان علاوه بر فراهم کردن زمینه مولدسازی، یک اثر اجتماعی و شهری نیز خواهد داشت و با برداشته شدن این دیوارها، فضای پیرامونی مجموعه برای اجرای طرحهای شهری و اقدامات پیشبینیشده از جمله ایجاد فضای سبز توسط شهرداری آماده خواهد شد.
آسیابی با اشاره به برنامه مولدسازی اراضی زندان رجاییشهر گفت: پس از تعیین تکلیف اراضی و فراهم شدن مقدمات لازم، فرآیند واگذاری و مولدسازی نیز باید با سرعت دنبال شود و سازمان زندانها در این زمینه وظایف قانونی و سازمانی خود را انجام خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با برداشتن دیوارهای زندان، زمینه برای سرمایهگذاری و استفاده مناسب از این ظرفیت فراهم شود و توسعه شهری در این محدوده با سرعت بیشتری شکل بگیرد.
رئیس سازمان زندانها در پایان گفت: موضوع مولدسازی اراضی رجاییشهر با جدیت در حال پیگیری است و جلسات کاری مرتبط با این موضوع نیز ادامه خواهد داشت تا ضمن اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، فرآیند تعیین تکلیف و بهرهبرداری از این اراضی در چارچوب قانون و مقررات با سرعت انجام شود.