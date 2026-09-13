باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رسول سنایی‌راد روز یکشنبه در نخستین مرحله «نهضت پاسخ‌گویی به سوالات و شبهات سیاسی کارکنان فراجا» در جمع کارکنان انتظامی خراسان جنوبی اظهار کرد: دشمن به این جمع‌بندی رسیده است که جنگ مستقیم هزینه بالایی دارد و به همین دلیل تلاش می‌کند با فشار اقتصادی، جنگ روانی و تحریک مسائل اجتماعی، انسجام داخلی کشور را هدف قرار دهد.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی افزود: گرانی، تورم، مشکلات بنزین و برخی مسائل فرهنگی از جمله موضوعاتی هستند که دشمن می‌تواند از آنها برای ایجاد نارضایتی اجتماعی استفاده کند و باید این مسائل با نگاه ملی و فارغ از اختلافات جناحی مدیریت شود.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی گفت: اختلافات سیاسی و جناحی نباید به گونه‌ای باشد که منافع و امنیت ملی تحت تاثیر قرار گیرد چراکه دشمن تلاش می‌کند بی‌اعتمادی به دشمن را به بی‌اعتمادی میان مردم و مسئولان تبدیل کند.

وی همچنین بر ضرورت دقت مسئولان در اطلاع‌رسانی تاکید کرد و گفت: در شرایط حساس، انتشار اخبار باید پس از بررسی دقیق انجام شود، زیرا یک خبر نادرست یا وعده محقق‌نشده می‌تواند به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی آسیب بزند.

سردار سنایی راد ادامه داد: مسائل فرهنگی از جمله عفاف و حجاب نیز باید با رویکرد فرهنگی، اقناعی و اجتماعی دنبال شود و نباید اجازه داد مشکلات واقعی جامعه به ابزاری برای ایجاد شکاف و نارضایتی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه آمادگی و هوشیاری، بخشی از بازدارندگی کشور است، گفت: فرماندهان و مسئولان عالی ما،علاوه بر تقویت آمادگی ها و توانمندی های نظامی، توجه جدی به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان و حفظ انگیزه‌های کارکنان به عنوان الزامات امنیت پایدار بوده و ابعاد مختلف تاب آوری و تهاجم به دشمن را در نظر داشته و دنبال‌ می کنند.

سردار سنایی‌راد تاکید کرد: مهم‌ترین راه مقابله با سناریوی دشمن، تقویت انسجام ملی، افزایش کارآمدی، صداقت در اطلاع‌رسانی، حل مسائل اقتصادی و فرهنگی و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به شکاف اجتماعی است.