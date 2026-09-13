منچسترسیتی در خانه رقیب دیرینه خود منچستریونایتد با وجود ۱۰ نفره بودن موفق شد پیروز شود تا فاتح دربی شهر منچستر لقب گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در حساس‌ترین بازی هفته چهارم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد میزبان منچسترسیتی بود.

۲ تیم از ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند، اما در دقیقه ۲۳ فیل فودن روی برونانو فرناندز مرتکب خطای غیر ورزشی شد و مایکل اولیور او را با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج کرد تا سیتیزن‌ها ۱۰ نفره شوند.

در ادامه شیاطین سرخ با یک بازیکن بیشتر فشار زیادی روی دروازه من سیتی آورد، اما هربار آن‌ها نتوانستند قفل دروازه دوناروما را باز کنند تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز بازهم شیاطین سرخ بیشتر حمله می‌کردند تا اینکه برخلاف جریان بازی در دقیقه ۶۰ ارلینگ هالند موفق شد دروازه منچستریونایتد را باز کند.

در ادامه شاگردان مایکل کریک سراپا حمله شدند، اما هر چه زدند به در بسته خوردند تا در نهایت سیتیزن‌ها به برتری ۱ - ۰ در تئاتر رویا‌ها برسند.

من سیتی با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و با تفاضل کمتر نسبت به آرسنال در رده دوم جدول قرار دارد.

من یونایتد نیز با ۴ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفته است.