باشگاه خبرنگاران جوان؛ خسرو مختاری با اشاره به رویکرد صندوق ملی مسکن در تامین خدمات مورد نیاز سکونت در پروژه‌های مسکن، اظهار داشت: تامین بخشی از هزینه‌های خدمات و تاسیسات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی پروژه‌های مسکن، از جمله حمایت‌های صندوق ملی مسکن است که در چارچوب اساسنامه صندوق و مصوبات شورای عالی مسکن دنبال می‌شود.

وی افزود: در همین راستا و با تاکید وزیر راه و شهرسازی، صندوق ملی مسکن علاوه بر تامین مالی و حمایت از اجرای پروژه‌های مسکن، موضوع تکمیل خدمات روبنایی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ساکنان این پروژه‌ها را که در گذشته تعهد شده را با جدیت دنبال کرده است.

رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ادامه‌داد: یکی از اقدامات انجام‌شده در این حوزه، تامین اعتبار و مشارکت در احداث مدارس در سایت‌های مسکن حمایتی است که در مجموع ۳۲ مدرسه با ۳۲۱ کلاس درس و اعتبار یک‌هزار و ۹۰ میلیارد تومان در حال احداث است.

مختاری با بیان اینکه اعتبار احداث این مدارس به‌صورت کامل از محل منابع صندوق ملی مسکن تامین شده است، گفت: این پروژه‌ها با مشارکت و همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها صرفا به عنوان کمک به ساکنان در حال اجراست و با توجه به میزان پیشرفت متفاوت طرح‌ها، تعدادی از مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید تکمیل و افتتاح خواهد شد و دیگر پروژه‌ها نیز تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری در حد اعتبارات ابلاغی سال‌های قبل پیگیری می‌شوند.

وی تاکید کرد: هدف صندوق ملی مسکن از حمایت از این پروژه‌ها، صرفاً تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی نیست، بلکه فراهم کردن الزامات و خدمات مورد نیاز برای شکل‌گیری محیط مناسب زندگی و سکونت پایدار است؛ از این رو توسعه خدمات روبنایی، از جمله فضاهای آموزشی، در کنار اجرای پروژه‌های مسکن در صورت تصویب هیات امناء و تحصیل منابع تداوم خواهد یافت.

رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: احداث این مدارس در مناطق محروم و کم‌برخوردار، گامی در جهت ارتقای کیفیت محیط سکونت، دسترسی خانواده‌ها به خدمات عمومی و فراهم شدن شرایط مناسب برای بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است و این رویکرد در چارچوب سیاست‌های صندوق در دولت چهاردهم برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بوده و از ابتدای سال جاری نیز پروژه جدیدی تعریف نشده تا منابع موجود صرف اتمام تعهدات گذشته شود.