باشگاه خبرنگاران جوان - گزارش تفصیلی تحلیل عملکرد ۲ ساله دولت چهاردهم توسط دفتر هیأت دولت منتشر شد.در این گزارش، ضمن بررسی روند اجرای برنامه‌ها و اقدامات دولت، عملکرد دستگاه‌های اجرایی عضو دولت مقاطع مختلف، به ویژه در شرایط ناشی از جنگ، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

این گزارش در ابتدا به صورت ویژه بر عملکرد معاونت‌ها و وزارتخانه‌های دولت در جنگ رمضان اشاره شد و در ادامه بر مدار ۵ محور شامل سفره و اقتصاد مردم، خانه و زیست مردم، سلامت و آینده مردم، قدرت و جایگاه ایران و همچنین حکمرانی و اداره کشور تنظیم شده که هرکدام به ترتیب به کلان‌مسائل تقویت اقتصاد ملی و بهبود معیشت و رفاه خانوار ایرانی؛ توسعه زیرساخت‌ها، مسکن، محیط‌زیست و ارتقای کیفیت زندگی؛ سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، سلامت، آموزش، علم و فناوری، فرهنگ و خانواده؛ تقویت جایگاه بین‌المللی، امنیت ملی و تاب‌آوری در برابر تهدید‌ها و همچنین ارتقای کارآمدی دولت، شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی پرداخته است.

همچنین روند تغییرات رضایتمندی و انتظارات مردم نسبت به هریک از محور‌ها که در نظرسنجی‌های مستمر دفتر هئیت دولت در دو سال گذشته مورد سنجش قرار گرفته بود، تحلیل شد.

مطابق با دستور رئیس‌جمهوری، ارکان دولت موظف به ارائه این گزارش در سطوح مختلف خود بوده و همچنین بایستی با تفسیری متناسب به استحضار اقشار مردم رسانده شود.

این گزارش چهارشنبه گذشته در صحن هیأت دولت به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری به صورت مفصل و تحلیلی توسط معاونت مطالعات دفتر هیأت دولت ارائه شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت