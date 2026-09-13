بایرن مونیخ در خانه الفرسبرگ در هفته سوم بوندسلیگا به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب مهم‌ترین بازی هفته سوم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال الفرسبرگ میزبان بایرن مونیخ بود که باواریایی‌ها با نتیجه ۲ - ۱ به برتری رسیدند.

لنارت کارل در دقیقه ۲۶ گل نخست بایرنی‌ها را به ثمر رساند.

نیمه اول با برتری یک گله بایرن مونیخ به پایان رسید.

در نیمه دوم الفرسبرگ برای جبران گل خورده تلاش زیادی به خرج داد و در دقیقه ۶۱ موریس کراتنماخر در میانه با شوتی سنگین و تماشایی دروازه باواریایی‌ها را باز کرد تا هواداران شاهد یکی از زیباترین گل‌های فصل جاری باشند.

پس از تساوی بازی شاگردان کمپانی حملات بیشتری را ترتیب دادند و هری کین ستاره انگلیسی بایرن در دقیقه ۷۲ دروازه الفرسبرگ را باز کرد تا تیمش در خانه حریف به برتری برسد.

بایرن مونیخ با این پیروزی ۷ امتیازی شد و در رده چهارم بوندسلیگا قرار گرفت.