باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: بارشهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید در نوار شمالی و برخی ارتفاعات کشور طی روزهای یکشنبه و دوشنبه تداوم دارد و از سهشنبه جوی پایدار در کشور حاکم خواهد شد.
وی افزود: امشب در برخی نقاط استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین ارتفاعات استانهای کرمان و هرمزگان، بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود؛ در نقاط مستعد نیز احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.
او گفت: روز دوشنبه نیز بارشها در برخی ساعات در استانهای ساحلی و شمالی کشور تداوم خواهد داشت و وزش باد شدید در این مناطق دور از انتظار نیست.
وی افزود: روزهای سهشنبه و چهارشنبه جوی پایدار و بدون پدیده بارشی قابلتوجه در اغلب مناطق کشور حاکم خواهد بود. با این حال، از روز پنجشنبه با نفوذ سامانه جدید، بارش باران در استان اردبیل و استانهای ساحلی دریای خزر مجدداً آغاز میشود.