باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

یک سوم خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند! + فیلم

مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران در مورد مراجعه به‌ مراکز معاینه فنی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی رضا زاده، مدیرعامل ستاد معاینه فنی تهران با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص آمار مراجعه به معاینه فنی توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
یک سوم خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند! + فیلم
young journalists club

جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران

یک سوم خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند! + فیلم
young journalists club

صرفه جویی بیش از هزار میلیون لیتر سوخت با اسقاط خودرو‌های فرسوده

یک سوم خودروها به مراکز معاینه فنی مراجعه نمی‌کنند! + فیلم
young journalists club

۲۲ میلیون خودرو فرسوده در کشور نیازمند نوسازی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جشنواره انگور در دهکده چی‌چست ارومیه + فیلم
۷۶۵

جشنواره انگور در دهکده چی‌چست ارومیه + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
حمله آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک هرمزگان + فیلم
۷۴۰

حمله آمریکا به مراسم عروسی در کوهستک هرمزگان + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند + فیلم
۶۷۴

برگزاری چهاردهمین جشنواره ملی کودکان هوشمند + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
آتش زدن پرچم آمریکا در دوبلین + فیلم
۵۸۲

آتش زدن پرچم آمریکا در دوبلین + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
نویسنده آمریکایی: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیستند + فیلم
۵۳۷

نویسنده آمریکایی: آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جان انسان‌ها ارزشی قائل نیستند + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha