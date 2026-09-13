یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد نمایندگانی از دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ماه آینده میلادی در ایتالیا مذاکره خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه آمریکا گزارش داد که مقاماتی از دولت لبنان و رژیم صهیونیستی قرار است ماه اکتبر در رم دیدار کنند تا درباره توافق امنیتی میان دو طرف گفت‌و‌گو کنند.

این منبع آگاه افزود سفیران دو طرف هفته آینده نیز در واشنگتن دیدار خواهند کرد.

پیش از این، هفتمین دور مذاکرات دولت لبنان با سران صهیونیست در پایتخت ایتالیا بدون دستیابی به پیشرفت خاصی به پایان رسید.

در همین حال، رژیم صهیونیستی به حملات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد. ارتش صهیونیستی در حال حاضر منطقه‌ای که آن را «منطقه حائل» می‌نامد، در عمق حدود ۱۰ کیلومتری خاک لبنان اشغال کرده است.

همچنین بر اساس آمار وزارت بهداشت لبنان، از اوایل اسفند تاکنون بیش از ۴۳۰۰ نفر در حملات اشغالگران صهیونیست در لبنان، به شهادت رسیده‌اند.

منبع: رویترز